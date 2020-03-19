أيمن صابر للعربية.نت: عمرو دياب مثلي الأعلى

لم يتخيل أيمن صابر أن يتحول من طبيب صيدلي إلى مطرب يحترف الغناء ويمارس هوايته المفضلة حتى يحقق حلمه ويصل إلى ما يتمناه.

وطرح أيمن مؤخرا أغنية "محلمتش بيك" بمناسبة عيد الحب، وفي حواره مع "العربية.نت" تحدث أيمن عن حلم النجومية، وكيف حققه وكذلك عن مشواره الفني ومثله الأعلى في الغناء، وإذا قدم دويتو فنيا من سيختار من المطربين.

*في البداية حدثنا عن تحولك من طبيب صيدلي لمطرب وكيف حققت حلمك؟

**أنا أعشق الغناء رغم أني درست الصيدلة وقررت أن أمارس هوايتي المفضلة وأبحث عن شغفي الحقيقي بجانب عملي الأساسي، والآن أنا أمارس الأمر كهواية، وأتمنى أن ينال ما أقدمه إعجاب الجمهور، وقد بدأت الخطوات الحقيقية وقدمت في البداية أغنية تحمل اسم "روحي معاك" في 2010، وبعدها قدمت "دويتو" مع صديقي حمادة سعيد بعنوان "لون ماضينا" في 2011، وفي عام 2012 قمت بغناء دعاء ديني، وكانت انطلاقتي في 2016 بأغنية "اتعودت غيبتك"، ومع بداية عام 2019، أصدرت أول فيديو كليب بعنوان" بحن لها"، وقمت بتصويره في لبنان مع المخرجة راندلي قديح بالتعاون مع أحمد عوض.

*هل هناك فريق عمل معين تفضل التعاون معه في أغنياتك؟

**في لبنان والدول العربية ليس لي أي فريق عمل، ولكن في مصر فقط أعمل مع مجموعة من أصدقائي، وأنا أرى أن مصر بها الكثير من المواهب الشابة التي تنتظر فرصة فقط ليثبتوا موهبتهم ويظهروا على الساحة.

*طرحت مؤخرا أغنية بعنوان "محلمتش بيك" تزامنا مع عيد الحب.. حدثنا عن تفاصيل العمل؟ وردود الأفعال؟

**الأغنية من كلمات أحمد عوض، وألحان أحمد حافظ، ومن إخراج راندلي قديح، وهذا هو التعاون الثاني لي معها، حيث أخرجت لي أول كليب أيضا، وكليب "محلمتش بيك" حضرت له لمدة عامين تقريبا حتى خرج للنور وحقق رد فعل جيدا جدا مع الناس، بالإضافة لتحقيقه مشاهدات جيدة على "يوتيوب"، ومعظم التعليقات جاءت إيجابية على مواقع التواصل الاجتماعي، وكل من قابلني أشاد بالعمل، وأنه مناسب جدا لعيد العشاق، وسعدت جدا بردود الأفعال لأنها حملتني مسؤولية كبيرة جدا وبدأت من الآن أفكر في الأغنيات القادمة وكيف سأقدمها.

*عملك كصيدلي إلى جانب الغناء كيف أفادك في الاختيار والشخصية؟

**لأني أقوم بمهمتين ومهنتين جعلتني أشعر أكثر بمسؤولية، وجعلني الأمر معتمدا على نفسي بشكل كامل، فأنا أعتمد على نفسي في كل ما أقدمه، فأقوم باختيار الكلمات والألحان والشكل الذي ستظهر به الأغنية والصورة، والكثير من التفاصيل الهامة والمرهقة، ولكن بالنهاية يهمني أن أخرج عملا جيدا، وأن تنال الأغاني التي أقدمها إعجاب الجمهور.

*لماذا تأخر طرحك لألبومات كاملة رغم أنك طرحت أكثر من أغنية منفردة "سينغل"؟

**بالتأكيد أفكر في طرح ألبوم كامل، وهذا من ضمن أحلامي وأجهز لهذه الخطوة بالفعل، ومن المقرر أن أطرح ألبوما في 2021، وأحب أن أركز في اختياراتي لكي تكون الأغاني على مستوى عالٍ.

*هل نحن في عصر ينتشر فيه الأصوات الجديدة بواسطة مواقع التواصل الاجتماعي؟

**مواقع التواصل الاجتماعي بالفعل مهمة ومؤثرة، فيوتيوب وفيسبوك وغيرهما من التطبيقات ساعدت الكثير من الأصوات على الوصول للجمهور، وتحقيق نجاح باهر، وأظهرت شبابا كثيرين للجمهور، ولكن المحك الأساسي هو الموهبة فلا يمكن أن يحب الناس شخصا بلا موهبة، والسوشيال ميديا سلاح ذو حدين، فلو كنت موهوبا ستساعدك، وإذا كنت مدعي موهبة فلن ترحمك.

*لماذا كررت التعاون مع المخرجة اللبنانية راندلى قديح حيث أخرجت لك الكليب الأول والثاني؟

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**هي مخرجة مميزة جدا ولها تاريخ كبير من الإبداعات مع كبار النجوم، وقدمت كليبات مميزة، وقد تعرفنا عن طريق صديق مشترك هو عمر السبكي، وقدمنا معا أغنية "بحنلها" من قبل، وحققت رد فعل قويا، وهي من الشخصيات الجميلة التي أحب العمل معها. إلى جانب هذا فأنا أتعلم منها الكثير لأنها مخرجة متمكنة من أدواتها، وتخرج من الفنان أكثر مما يتخيل من إبداع.

*هل صحيح أنك تعتبر الفنان عمرو دياب مثلك الأعلى في الغناء؟

بالتأكيد النجم عمرو دياب مثل أعلى لي وللكثير من المواهب والشباب، فهو نموذج لكل مطرب، ويكفي أنه متربع على عرش النجومية والمقدمة منذ عام 1985، أي أنه النجم الأول لمدة 35 عاما، وهذه معادلة لا يمكن أن يقدمها غيره، كما أن له قصة كفاح كبيرة ومستمرة حتى الآن، فهو "نمبر وان" الأغنية، وأحب أيضا بعض النجوم الآخرين مثل تامر حسني، وتامر عاشور، والمطرب محمد محيي.

*هل تفكر في عمل دويتو فني ومع من يمكن أن تخوض التجربة؟

**طبعا من وقت لآخر تراودني فكرة عمل دويتو، فهي فكرة مهمة وفي حال تقديمها ستكون مفيدة جدا، وهناك الكثير من المطربين أود العمل معهم منهم تامر عاشور وأنغام وشيرين عبدالوهاب، وأصيل همام من الخليج، والنجم وائل كافوري.