بعد شهرين من وفاة والده.. إيهاب توفيق يغني "أبويا وأمي"

كشف المطرب المصري، إيهاب توفيق، عن تحضيره لأغنية جديدة لوالديه، وذلك بعد شهرين من وفاة والده في حريق بمنزله.

وأشار توفيق عبر حسابه على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي إلى أن الأغنية تحمل اسم "أبويا وأمي"، وهي كلمات رضا المصري، وألحان وتوزيع موسيقي فارس فهمي.

يشار إلى أن أحمد توفيق، والد المطرب، توفي في شهر يناير/ كانون الثاني، إثر حريق نشب بمنزله في مدينة نصر بسبب مدفأة كهربائية أثناء نومه، ما أدى لامتداد النيران لباقي أرجاء الفيلا وصعوبة إنقاذه.

وقد أصيب والد إيهاب توفيق باختناق شديد توفي على إثره. وكان حينها يتواجد في طابق مختلف عن الذي يتواجد فيه المطرب، ولم يتمكن أحد من إنقاذه بسبب تصاعد النيران.