ساندي للعربية.نت: قاطعت محمد رمضان.. وسأكرر تجربة روبي

طرحت المطربة الشابة ساندي أحدث ألبوماتها مؤخرا والألبوم يحمل عنوان "اتنين في واحدة" والذي تعود به ساندي بعد غياب.

وفي حوارها مع "العربية.نت" تحدثت ساندي عن تفاصيل الألبوم وسبب تسميته بهذا الاسم وحكاية مقاطعتها لمحمد رمضان وعدم تهنئة الوسط الفني لها، بالإضافة لكشفها عن موقفها من التمثيل والأمومة وما تغير في شخصيتها.

حدثينا في البداية عن تفاصيل الألبوم "اتنين في واحدة"؟ وسبب اختيارك لهذا الاسم؟

الألبوم تم تحضيره على مدى عام ونصف العام، وقررنا تقديمه كأنه قصة فيلم غنائي، وكنت أريد تصوير كل الأغاني مما تقترب ميزانية تصويرهم من تصوير فيلم.. وتعمدت اختيار تفاصيل مختلفة لكل أغنية، واخترت اسم اتنين في واحدة لأني أعجبت باسم الأغنية ولحنها منذ البداية لأنها فعلا اسم جذاب ومؤثر ومثير للجدل.

قالت بعض الآراء أن هذا الالبوم نقلك من مرحلة أغاني المراهقين الى مرحلة أكثر نضجا فما ردك؟

نعم سمعت هذا الكلام منذ انطلاق الألبوم، وقالوا إن هذا العمل انتقل بساندي من مرحلة المراهقة إلى النضج، فأصبحت المواضيع تلمس الشباب بشكل أكبر، ولا يزعجني هذا الكلام بالعكس موافقة جدا لأني بالفعل مررت بحالة نضج واختلاف، فالحالة العامة للألبوم تعبر عن حالتي النفسية.

لماذا قررت أن يكون عدد أغاني الألبوم ٨ فقط؟

الألبومات في العموم التي قدمتها كانت 10 أغان، ولكن قررت أن يكون 8 فقط ليكونوا اكثر انتقاء ودقة في الاختيار وأحببت أن تنزل أغنية كل أسبوع ويكون لها علامة مع الجمهور، أفضل من أن طرح أغان كثيرة لا يحفظ منها الجمهور إلا بعضها فقط لذلك قررت عمل 8 أغنيات لكن بمستوى عال.

يصفك البعض بالديكتاتورية وعدم العمل بآراء الغير فهل هذا صحيح؟

فعلا أنا معترفة بذلك فأنا ديكتاتورية ولا أستشير أحدا في اختياراتي، وكما يقولون صوتي دائما من دماغي، وكل أفكار الألبوم أفكاري.

يقال أن ألبومك تعبير عن أزماتك الشخصية الأخيرة فكيف تغيرت بعد ما مرت به من أزمات؟

- فعلا تعرضت للكثير من الأزمات الشخصية التي غيرت شخصيتي فثقافتي تغيرت وطريقة اختياري للكلام، ويمكن أن نقول بأن التغيير جاء للأحسن فأصبح هناك عمق أكثر في حياتي واختياراتي والأغاني التي أقدمها.

استعنت بخاصية "الفيرتكال فيديو" في تصوير أغانى الألبوم فكيف جاءت الفكرة؟

تقنية الفيرتكال فيديو، مهمة جدا وقوية ومتبعة أكثر في الغرب ولكن للأسف غير معروفة في مصر، فبدأت بتجربته عبر الإنستغرام، وشعرت أن شكله جيد، فعممت الشكل عبر الألبوم لأكون أول من يقدمه في مصر، لأنه جزء من الثقافة العالمية.

أغنية "على خشبة المسرح" من الأغنيات التي حققت نجاحا كبيرا عند عرضها.. فكيف جاءت فكرتها؟

- عندما عرض علي منتج الألبوم كلمات أغنية "على خشبة المسرح" أعجبت بها جدا ، ولم أتخيل حالة غير التي خرجت بها في النهاية حيث أردت من خلالها الحديث عن حالة عشتها من فترة ومشاركة الجمهور وكنت أغني للناس وحولي أشخاص كثيرون ولكن لم يكن هناك أحد يسمعني.

وما سبب وراء ظهور الإعلاميتين اسعاد يونس ومنى الشاذلي في كليب على خشبة المسرح؟

أحبهما بشدة وممتنة للكثير من الأشياء التي قدماها لي ، فكلاهما قدم لي الدعم في فترة تعرضت فيها لشائعات وضغوط كبيرة خاصة بعد شائعة اعتزالي.

هل شعرت بالخوف من طرح ألبومك بنفس توقيت طرح ألبوم عمرو دياب ورامي جمال ؟

أكيد أنا مقتنعة جدا بأني لا أنافس أحدا، فأنا أغني بطريقة ولون مختلف عن أي مطرب آخر ولدي جمهوري الخاص.. وطبعا كل مطرب له لون يكون خارج منافسة أي مطرب آخر.

وبالنسبة لألبوم عمرو دياب فهو جميل جدا وأعجبني وأبرز ما يميز الألبوم هو التنوع بين الأغاني وكذلك أعجبتني أغنية "سقف" لرامي جمال، وأغنية "حياتي مش تمام" لرامي صبري.

ما الذي تغير فيك بعد تجربة الأمومة؟

أكيد تأثرت جدا بدور الأمومة ووجود طفل مسؤولة عنه، وشعرت بعد الإنجاب أني أصبحت سيدة بيت وأم عادية مثل أي أم تقوم بواجباتها ومسؤولياتها، وأكيد أصبحت أفكر في مصلحة ابني أكثر من أي شيء بالعالم.

هل ستواصلين تجربة التمثيل بعد نجاحك في فيلم "خطة جيمي"؟

موضوع يهمك حسمت الفنانة زينة موقفها من السباق الرمضاني في اللحظات الأخيرة، ووافقت على تقديم مسلسل بعنوان "جمع سالم"، كما تحضر لعمل... زينة للعربية.نت: أحضر لفيلم جديد مفاجأة من العيار الثقيل ثقافة وفن

طبعا أنا أحب التمثيل جدا وأنوي أن أركز فيه خلال الفترة المقبلة، وأتمنى تقديم شيء مختلف وتعجبني الفنانة روبي جدا وكيف تحولت لممثلة قوية وركزت في تحقيق هذا الهدف.

ما حكاية انك قاطعت محمد رمضان على مواقع التواصل الاجتماعي وأن الفنانين لم يهنئوكي على ألبومك ؟

صحيح قاطعت محمد رمضان وقمت بعمل عدم متابعة له ولغيره وأي فنان يتجاهلني، على الرغم من علاقتي الجيدة بهم والذين تربطني بهم صداقة قوية، وطالما أنا لست مصدر اهتمام للناس فلماذا أهتم بهم وأتابعهم.

وأضافت "فعلا لم يهنئني معظم الوسط الفني بالألبوم باستثناء عدد قليل على رأسهم سمية الخشاب وكذلك رامي جمال وزوجته وكريم محسن وزوجته وأحمد جمال".