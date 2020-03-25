افتتاح متحف فني "أون لاين" بموسكو .. ومرتادوه مليون

فيما يجتاح فيروس كورونا دول العالم ويرغمها على الانعزال والإغلاق لمواجهة تفشيه، تواصل الفنون الجميلة الوصول لمحبيها عبر الإنترنت حيث شهد متحف بوشكين للفنون الجميلة في موسكو الاثنين، افتتاح معرض أونلاين بعنوان "من دورور إلى ماتيس، الرسوم النادرة لمتحف بوشكين".

وأعلنت عن افتتاح المعرض مديرة المتحف، مارينا لوشاك، التي دعت هواة الفن الروس كلهم إلى ارتياد المعرض عن طريق الإنترنت حيث ستعرض الرسوم النادرة وغير المعروفة للفنانين التشكيليين، ألبريخت دورور، بابلو بيكاسو، أنري ماتيس، وغيرهم من مشاهير الفن التشكيلي العالمي. وذلك على الرغم من اندلاع الأزمة الاقتصادية وانتشار فيروس كورونا في العالم وروسيا.

وجاء ذلك على لسانها في إطار أحد البرامج الثقافية في قناة "الثقافة" التلفزيونية الروسية التي تولت رعاية المشروع.

وارتاد المعرض منذ مساء الاثنين إلى حد الآن حوالي مليون شخص من مستخدمي الإنترنت في روسيا وخارجها.

يذكر أن متحف بوشكين للفنون الجميلة يعتزم أن يدشن قريبا مشاريع إنترنت أخرى.

ومن بينها مشروع "الرحلات مع بوشكين" الذي تم إعداده خصيصا لضيوف متحف بوشكين.

هذا ويصنَّف متحف "بوشكين" كواحد من أهم المتاحف في روسيا.

افتتح أبوابه أمام الزوار في 31 مايو عام 1912، وأسسه إيفان فلاديمروفيتش تسفيتايف، بروفسور تاريخ الفن في جامعة موسكو الإمبراطورية، ووالد الشاعرة الروسية الشهيرة مارينا تسفيتايفا.

وتضم مجموعة المتحف نحو 700 ألف عمل تروي تاريخ تطور الفن منذ الحضارات القديمة حتى بداية القرن الحادي والعشرين، بما في ذلك لوحات عدد من كبار الفنانين الانطباعيين الفرنسيين، ولوحات وأعمال فنية من مصر القديمة، وغيرها من أعمال فنية. علاوة على ذلك يشكل مجمع مباني ومنشآت متحف بوشكين التي شُيدت في نهاية القرن التاسع عشر، بداية القرن العشرين، تشكل بحد ذاتها نصباً تذكارياً يجسد روح الهندسة المعمارية في تلك المرحلة.