هل ينضم هاري وميغان لهذا المسلسل الشهير؟

كشف المسؤولون عن سلسلة عائلة سمبسون الشهيرة، رغبتهم في انضمام كل من الأمير هاري وميغان ماركل لأسرة العمل لأداء شخصياتهما الكرتونية بأصواتهما.

وناقش مدير البرنامج والمنتج التنفيذي آل جين احتمال مشاركة الأمير هاري وميغان، في أداء "دور الكاميو" (وهو أداء سريع يقدمه شخص معروف، وقد يكون هذا الأداء مرئيا أو صوتيا، وهو في الغالب أداء أشخاص مشهورين لمشاهد غير رئيسية)، خلال مقابلة مع "راديو تايمز"، قائلا إن ميغان "يجب أن تتصل به" بشأن الفكرة، بحسب ما نقلته "ذا صن".

كما أضاف: "لقد تحدثنا عن هاري وميغان. سمعت أنها تريد القيام بعمل التعليق الصوتي. لذلك إذا كانوا يقرأون هذا، اتصلوا بنا".

وفي يناير الماضي، بعد وقت قصير من إعلان الزوجين عن التخلي عن واجباتهما الملكية، أفيد أن ميغان وقعت صفقة مع ديزني لتسجيل صوتها مقابل التبرع لجمعية خيرية تعتني بالفيلة.

في المقابل، قال منتجو المسلسل إنهم يرحبون بقيام ميغان بأداء "دور الكاميو" في المسلسل، إلا أنهم أكدوا أنه لم يقع التواصل مع الممثلة السابقة مباشرة، مشيرين إلى أنهم سيكونون سعداء جدا باهتمامها بالعرض.