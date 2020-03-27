صبري فواز للعربية.نت: أرفض التصنيف في الفن وهذا أقرب دور لقلبي

يمتلك الممثل المصري صبري فواز بصمة خاصة ويتنقل بين الأدوار الصعبة من الحين للآخر. ويشارك فواز في عدد من الأعمال المهمة التي سيعرض بعضها في رمضان القادم والآخر عرض بالفعل.

وفي حواره مع "العربية.نت" تحدث فواز عن مشروعه مع الفنانة هيفاء وهبي في "أسود فاتح"، ومصير مسلسل "ملاك"، وردود الأفعال حول دور "إبليس" في مسلسل "مملكة إبليس"، بالإضافة لأهم الأدوار التي يعتبرها من أبرز محطاته، وموقفه من أداء أدوار الشر.

*في البداية كيف صارت حالتك الصحية بعد أن أجريت عملية جراحية مؤخرا؟

**الحمد لله أنا الآن أفضل كثيرا وأجريت جراحة بالمرارة بعد آلام مبرحة، وبعد الجراحة تحسنت كثيرا وأمارس حياتي الطبيعية مع مراعاة نصائح الأطباء.

*حدثنا عن مسلسل "أسود فاتح" مع النجمة هيفاء وهبي ومعتصم النهار وأحمد فهمي وروجينا وكواليس التصوير؟

**أقوم بدور محامي في المسلسل، والدور يحمل الكثير من المفاجآت والمسلسل اجتماعي جميل ويشارك به فريق عمل جيد جدا، ونتعشم أن يكون مسلسل مميز خاصة أن كل ما نراه عقب التصوير يقول إن المسلسل قوي وجيد، وأنا سعيد بالعمل مع هيفاء وكل فريق العمل العربي المشارك، من كل النجوم وصناع الدراما وتجمعنا أحاسيس الانتماء والأسرة الواحدة.

*هل العمل يعتبر دراما عربية مشتركة؟ وما رأيك في هذا النوع من الأعمال التي تجمع أكثر من جنسية ولهجة؟

**الاعمال الدرامية التي تحمل اكثر من لهجة موجودة طوال الوقت بشكل أو بأخر فنحن في المنطقة العربية نتعاون في الفن والزواج والحب والصداقة طوال الوقت والعلاقات مترابطة ، ويمكن أن نقول ان اسود فاتح دراما عربية مشتركة وهذا الجمع يحدث في السينما منذ زمن طويل ، وبالنسبة للدراما أعتقد أنه تأخر بعض الشئ

*ماذا عن مسلسل" ملاك"؟ ولماذا تم الغاؤه؟

**مسلسل "ملاك" مسلسل جيد جدا ومميز ويلعب بطولته كريم فهمي وايتن عامر، والمسلسل لم يتوقف لكن تم تأجيله بسبب ظروف إنتاجية فقط لأن الظروف مش مواتية لكن سيتم تنفيذه.

*هل تتأثر فنيا في حالة عدم وجودك في موسم رمضان؟

**رغم الاعتراف بمقولة إن العمل الجيد ينجح في أي وقت، لكن أنا فعلا أحب عرض أعمالي في رمضان ولدي علاقة قوية مع رمضان منذ 30 سنة منذ أيام مسلسل "الوسية" ولم أغب عنه لذلك فعلا أتفاءل به.

*حدثنا عن مسلسل "مملكة إبليس" ودور إبليس الذي لعبته؟

**هذا المسلسل له مكانة كبيرة في قلبي والمسلسل عمل رد فعل رائع ودور "فتحي إبليس" رغم عدم وجود كم كبير من المشاهد، إلا انه عمل رد فعل كبير مع الناس وأعجبني تعليق لأحد النقاد قال فيه "إن فتحي إبليس الشخصية التي تمثل وهي غير موجودة"، وهناك أحداث جديدة للشخصية في الجزء الثاني من المسلسل.

*تعاونت أكثر من مرة مع المؤلف أمين راضي في أدوار مثيرة للجدل وأعمال غير متوقعة.. ماذا أضاف لك؟

**طبعا بالنسبة لي هو يمثل مرحلة كاملة من وجودي في عالم الدراما، وأحبه جدا لأن شغله فيه متعة" وما يعجبني أني أمثل وأشبع تمثيل في أعماله رغم إن الكلام يكون قليلا، وهذا النوع من التمثيل أحبه جدا وأي عمل من أعماله يحقق بصمة خاصة.

*قدمت مسلسلات مهمة مثل "العهد" و"السبع وصايا" و"مملكة إبليس" ما أهمهم بالنسبة لك على المستوى الفني والجماهيري؟

**"محمود نفيسة" في "السبع وصايا" أكثرهم جماهيرية و"إبليس" في "مملكة إبليس" أعتبره حالة خطفت الناس، لكن أكثرهم محبة وقرب إلي هو دور "الضوي" في "العهد".

*الكثيرون لم يتابعوا مسلسل "مملكة إبليس لعرضه على منصة إلكترونية فهل ترى ذلك العرض ظلمه؟

**بالعكس أنا سعيد بعرض المسلسل على منصة الكترونية، فهذا تطور طبيعي ولابد أن يتعاون الناس مع هذه النقلة بجدية واهتمام لأن للمنصات الالكترونية جمهور كبير ويدفع من أجل المشاهدة. ولن تلغي المنصات الالكترونية التليفزيون أو السينما، بالعكس كلها عناصر متاحة وتخدم الفن، ومن الجيد أننا وصلنا لهذا التطور ولو متأخرين بعض الشئ.

*لك أدوار شر كثيرة تقدمها بلمسه كوميدية.. هل تخيفك هذه النوعية ولماذا تقدمها بشكل كوميدي؟

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**أدوار الشر لا تخيفني، وأدوار الخير لا ترضيني، في النهاية أنا أتعامل مع دور وليس خير وشر. أحب أن اقدم كل الأدوار سواء شرير أو طيب أو مجنو أو عاقل، المهم أن أشبع تمثيل ويكون هناك اختلاف، وفعلا هناك لمسة كوميدية في كل أدواري الشريرة أبحث عنها وأقدمها ولأني مقتنع أن الشرير إنسان وعنده مبرراته، وأنا كممثل لابد أن أبرر لشخصيتي التي أجسده ما تقوم به حتى أستطيع أن أقتنع بها وأجسدها بشكل طبيعي وحقيقي.

*معظم أدوارك يقال إنها مركبة فهل يزعجك تصنيفك كممثل أدوار صعبة؟

**يزعجني تصنيفي في أي منطقة، وقد قضيت عمري كله حتى لا أصنف كممثل صعب أو سهل أو كوميدي أو مركب، ورفضت كثيرا من الأدوار الجيدة لأنها تشبه أدوار قدمتها من قبل.