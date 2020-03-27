وفاة الفنان جورج سيدهم بعد صراع مع المرض

غيب الموت الفنان المصري جورج سيدهم ظهر اليوم الجمعة عن عمر يناهز الـ 82، بعد صراع مع المرض طيلة السنوات الأخيرة.

وأعلن نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي عن الوفاة وعدد من الفنانين المصريين الذين حرصوا على نعي الفنان الراحل، الذي خاض سنوات مع المرض.

ولم يظهر سيدهم في سنواته الأخيرة سوى مرات نادرة، وكان عدد من الفنانين يحرص على زيارته والاحتفال معه بمناسباته الخاصة.

جورج سيدهم من مواليد 1938 بمحافظة سوهاج، تخرج من كلية الزراعة والتقى سمير غانم والضيف أحمد، وكونوا معا فرقة ثلاثي أضواء المسرح التي حققت العديد من النجاحات الفنية، إلا أنه تعرض لجلطة في المخ نتج عنها شلل في الجزء الأيمن ما أثر على حركته ومركز النطق ما أجبره على الابتعاد.