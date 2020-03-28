بعد وفاة جورج سيدهم.. سمير غانم يصرخ حزنا

تاريخ فني مطول جمع الثنائي سمير غانم و جورج سيدهم، الذي توفي الجمعة عن عمر يناهز الـ 82 عاما بعد صراع استمر لسنوات مع المرض.

وأثمرت هذه الشراكة الفنية عن تقديم العديد من الأعمال الفنية المميزة للجمهور، وكان الراحل الضيف أحمد ضلعا ثالثا فيها، بعدما كونوا معا فرقة "ثلاثي أضواء المسرح" التي صنعت تاريخا فنيا يتذكره الجميع.

ورغم انفصال الثنائي فنيا بعد وفاة الضيف أحمد، إلا أن الصداقة ظلت تجمعهما طيلة سنوات مرض سيدهم، الذي كان جليسا للكرسي المتحرك لأكثر من 20 عاما.

وفي مداخلة هاتفية مع التلفزيون المصري تحدثت الفنانة دلال عبد العزيز عن الراحل سيدهم الذي اعتبرته بمثابة الأب والأخ والصديق، وهو أول من اكتشفها وقدمها للفنان سمير غانم في مسرحية "أهلا يا دكتور".

وقالت إن سيدهم توفي وهو لا يعلم برحيل الفنانة نادية لطفي، التي كانت ترتبط معه بعلاقة صداقة قوية للغاية، وكانت تحرص على الاحتفال معه بعيد مولده.

وأضافت أن زوجة سيدهم كان تخفي عنه خبر وفاة نادية لطفي حتى لا تتأثر حالته النفسية، وكانت دائما ما تمنعه بذكاء من مشاهدة التلفاز حينما يكون الحديث دائرا عن الفنانة الراحلة.

وحول ردة فعل زوجها سمير غانم إزاء رحيل سيدهم، أكدت دلال أنها حينما علمت بالخبر أخفته عنه في البداية كي لا يصاب بالصدمة، إلا أن إحدى الصحافيات اتصلت به وأخبرته ففوجئت بزوجها يصرخ قائلا: "يا ساتر يارب"، ثم جلس صامتا لفترة طويلة دون أن ينطق بكلمة واحدة حزنا على فراق سيدهم.