توم هانكس وزوجته ينضمان لقائمة المتعافين من كورونا

عاد الممثل الأميركي توم هانكس وزوجته ريتا ويسلون إلى لوس أنجلوس، الجمعة، بعد قضاء أكثر من أسبوعين في الحجر الصحي في أستراليا بعد أن أثبتت الفحوص إصابتهما بفيروس كورونا.

وتم تصوير بطل فيلمي "فورست جامب" و"توي ستوري" وزوجته وهما يبتسمان لدى استقلالهما سيارة في المدينة.

وقال موقع "تي.إم.زد"، المهتم بأخبار المشاهير، إن الصور التقطت بعد فترة وجيزة من هبوط الزوجين في مطار في لوس أنجلوس. وقال موقع "بيدج سيكس" التابع لصحيفة "نيويورك بوست"، والذي يهتم بأخبار المشاهير إن هانكس شوهد وهو يرقص بعد الهبوط من طائرة خاصة.

موضوع يهمك سجلت الولايات المتحدة الأميركية حصيلة قياسية بـ 354 وفاة و18 ألف إصابة بكورونا في يوم واحد، فيما ارتفع عدد الإصابات في... حصيلة إصابات كورونا بالولايات المتحدة تتجاوز 100 ألف أميركا

وكان هانكس، الذي فاز بجائزة أوسكار مرتين وأحد أكثر النجوم شعبية في الولايات المتحدة، وزوجته ويلسون من أوائل المشاهير الكبار الذين أعلنوا إصابتهم بفيروس كورونا الذي تحول إلى جائحة حصدت أرواح 27 ألف شخص حول العالم.

وعولج هانكس وزوجته في مستشفى بأستراليا وعزلا نفسيهما لفترة إضافية بعد مغادرتهما للمستشفى.

وكان هانكس في أستراليا لتصوير فيلم عن ألفيس بريسلي عندما أعلن في 11 مارس أنه وزوجته أُصيبا بفيروس كورونا. وتم وقف التصوير في الفيلم منذ ذلك الحين كما توقف تصوير مئات من الأفلام الأخرى والبرامج التلفزيونية في مختلف أنحاء العالم.