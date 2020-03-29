بعلامة النصر.. هكذا عاد هانكس وزوجته إلى لوس أنجلوس

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، أول صور للممثل الأميركي، توم هانكس، وزوجته ريتا ويلسون، بعد شفائها من فيروس "كورونا"، وعودتهما إلى مدينة لوس أنجلوس الأميركية.

ورصدت عدسات المصورين عدة صور لهانكس وزوجته، فور هبوط طائرتهما الخاصة في مطار لوس أنجلوس، ومغادرتهما في سيارة يقودها هانكس بنفسه، وبدت على وجهيهما علامات السعادة، فيما ظهر هانكس وهو يرفع يديه مشيرا بعلامة النصر.

وكان هانكس، وزوجته ويلسون من أوائل المشاهير الكبار الذين أعلنوا إصابتهم بفيروس كورونا الذي تحول إلى جائحة حصدت أرواح أكثر من 30 ألف شخص حول العالم.

وعولج هانكس وزوجته في مستشفى بأستراليا وعزلا نفسيهما لفترة إضافية بعد مغادرتهما للمستشفى.