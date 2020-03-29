وفاة الفنان الكويتي سليمان الياسين بعد وعكة صحية

توفي الفنان الكويتي سليمان ياسين فجر اليوم، حسبما أعلنت وسائل إعلام كويتية، الأحد.

وكان الفنان قد تعرّض​ لوعكة صحية نقل إثرها إلى المستشفى بشكل عاجل، وأُدخل إلى غرفة العناية المركزة لتلقي العلاج اللازم، وذلك بحسب ما كشفه الممثل طارق العلي الذي نشر تغريدة قبل أيام أكد فيها أن الراحل يرقد في المستشفى الأميري بالكويت، وطلب حينها من الجمهور الدعاء له.

تعرض الاخ العزيز الفنان #سليمان_الياسين لوعكة صحية ويرقد في المستشفى الاميري.. نسألكم الدعاء ماتشوف شر يابوسارة pic.twitter.com/hQMNY6j9Ce — طارق العلي (@tareqalali67) March 25, 2020

ونشر العلي صورة للفنان الراحل على حسابه في تويتر وكتب: "تعرض الأخ العزيز الفنان سليمان الياسين لوعكة صحية ويرقد في المستشفى الأميري، نسألكم الدعاء ما تشوف شر يا بو سارة".

"من أعمدة الفن"

يذكر أن الفنان الراحل سليمان الياسين، هو ممثل كويتي ويعتبر أحد أعمدة الحركة الفنية والمسرحية الكويتية.

كما يعتبره الكثيرون مدرسة في المسرح النوعي.

تلقى الراحل علومه في جامعة باريس، ثم عاد إلى الكويت وعمل في تلفزيون الكويت شاغلا مراكز عدة قبل أن يتقاعد، كما أسس الفنان شركة آمار للإنتاج الفني مع شركاء آخرين.

وانطلقت مسيرته الفنية من خلال الانضمام إلى فرقة المسرح الخليجي العربي، قبل أن يوسّع مجال عمله إلى التلفزيون والسينما من خلال المشاركة بعددٍ من الأعمال المتنوعة، حيث برزت موهبته الفنية الكبيرة.

وحصل على عددٍ من الجوائز والتكريمات.