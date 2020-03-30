الوباء يواصل حصد ضحاياه.. كوميدي شهير ومراسلة بارزة

حصد فيروس كورونا الذي صنفته منظمة الصحة العالمية على أنه جائحة، حياة عشرات الآلاف حول العالم، ومن بين ضحايا هذا الوباء فنانون وموسيقيون وأيضاً طال أهل الصحافة والإعلام.

ففي الولايات المتحدة التي باتت بؤرة للفيروس، توفي مغني موسيقى الكانتري، جو ديفي، الذي توفي بسبب كوفيد 19، وأعلن أيضاً عن خطف الوباء لأول ضحاياه من الصحافيين، وتمكنه من مراسلة قناة شبكة "سي بي إس" الأميركية، ماريا ميركادر، إثر إصابتها بالفيروس المستجد، أما في اليابان فقد حصد الوباء حياة كوميدي شهير.

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وفي التفاصيل، جرى الإعلان عن وفاة ديفي الحائز جائزة غرامي عن 61 عاماً، على صفحته في "فيسبوك" في منشور أفاد بأنه توفي يوم الأحد "جراء مضاعفات ناتجة عن فيروس كورونا".

وجاءت وفاته بعد يومين فقط من إعلانه أنه مصاب بالفيروس، وأنه يتلقى رعاية طبية، حيث قال وقتها "أنا وعائلتي نطلب احترام الخصوصية في هذا الوقت. نريد أن نذكّر الجمهور وجميع المحبين أن يكونوا حذرين خلال تفشي هذا الوباء".

وقد أطلق ديفي وهو من أوكلاهوما عدداً كبيراً من الأغاني الناجحة خلال التسعينيات، من أبرزها "بيك أب مان" و"بروب مي أب بيسايد ذي جوكبوكس (إف آي داي)" و"جون دير غرين".

وقد أصدر ألبومه الأول "إي ثاوزند وايندنغ رودز" في العام 1990، وتضمن أغنيته الشهيرة "هوم".

كورونا يخطف صحافية بارزة

في حين، أعلن عن وفاة مراسلة قناة شبكة "سي بي إس" الأميركية، ماريا ميركادر، إثر إصابتها خلال تغطيتها الإعلامية.

وقالت الشبكة إن ميركادر 54 سنة توفيت إثر إصابتها بفيروس كورونا.

“Our souls ache tonight, but we will always find joy each time we remember Maria Mercader’s many kind words, and her ever-present smile.” — @AnthonyMasonCBShttps://t.co/5FARGqUv6f — CBS Evening News (@CBSEveningNews) March 29, 2020

كما أضافت أنها توفيت في أحد مستشفيات نيويورك، بعد أن أخذت عطلة مرضية في نهاية شهر فبراير المنصرم.

وقالت وسائل إعلام أميركية إن ميركادر خضعت في وقت سابق لعلاج وعمليات جراحية عديدة، بعد إصابتها بالسرطان، ما جعلها أكثر عرضة لمضاعفات الإصابة بفيروس كورونا.

هذا وشاركت الصحافية الراحلة في تغطية العديد من الفعاليات داخل وخارج الولايات المتحدة لأكثر من ثلاثة عقود، ما خولها نيل منصب مسؤولة إدارة المواهب في الشبكة التلفزيونية.

وأصاب فيروس كورونا حوالي 137 ألف شخص في الولايات المتحدة، وقتل 2400 شخص إلى حد الآن.

أول شخصية شهيرة باليابان

أما في اليابان، فقد توفي الكوميدي الشهير، كين شيمورا، الذي استلهم شخصيته من الأيقونة الكوميدية الأميركية، جيري لويس، متأثراً بالفيروس، ليصبح أول شخصية شهيرة تفقد حياتها بسبب الفيروس في اليابان.

شيمورا، الذي جذب معجبين من جميع الأجيال بكوميديا تهريجية، عولج في مستشفى بطوكيو، وتوفي الأحد عن عمر ناهز 70 عاماً، وفقاً لمكتبه.

كما تم تشخيص حالته بالتهاب رئوي بعد إصابته بالفيروس.

هذا ودخل المستشفى في 20 مارس/ آذار بعد أن أصيب بحمى ومشاكل في التنفس، ووضع على جهاز تنفس لصناعي.

وتصدر نبأ وفاة شيمورا الأخبار التلفزيونية والبرامج الحوارية اليابانية، اليوم الاثنين، وتجمع محبون له ووسائل إعلام خارج المستشفى الذي تلقى فيه العلاج.

هذا وسجلت طوكيو 68 حالة إصابة جديدة بالفيروس الأحد، ليصل إجمالي عدد المصابين بها إلى 430.

في حين، أكدت اليابان 2578 حالة إصابة، من بينهم 712 على متن سفينة سياحية.