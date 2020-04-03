فيروز في أحدث ظهور لها.. "الله ملجأ لنا"

لم تترك فيروز محنة إلا وكان صوتها صلاة للناس وأوجاعهم في الحروب والمعاناة، وقد اختارت هذه المرة أيضا رفع الدعوات في مواجهة الوباء الذي طال العالم أجمع، حاصدا أرواح نحو 60 ألف انسان قضوا بفيروس كورونا.

ففي إطلالة مصورة، رفعت الفنانة اللبنانية، فيروز دعاءها إلى الله مناشدة رفع البلاء عن العالم.

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وتم بث مقطع الصلاة الجمعة على قناة فيروز على يوتيوب.

إلى ذلك بدت فيروز في الفيديو المصور جالسة على أريكة في منزلها الكائن في أنطلياس شرق العاصمة بيروت، وتحيط بها صور أولادها وزوجها الفنان الراحل عاصي الرحباني المرفوعة على طاولة قريبة، وتحمل في يديها كتاباً، يتضمن مقاطع من مزامير داوود الواردة في إنجيل العهد القديم.

وفي زمن الحجر الصحي والمعاناة من كورونا، وجهت الدعوة إلى شعوب الأرض لاستحضار إيمانهم بالله، وقالت: "توكلوا عليه في كل حين، اسكبوا قدامه قلوبكم، الله ملجأ لنا".

وفيما لم يتضمن الفيديو أي إشارة موسيقية، فإن صوت فيروز كان رفيقاً للمواطنيين في لبنان وعدد من الدول العربية التي استخدمت أغنيتها (خليك بالبيت) كشعار للوقاية والتزام المنازل في زمن انتشار كورونا.