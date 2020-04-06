وفاة طليق ليلى علوي قريب مبارك بكورونا

توفي مساء الاثنين في العاصمة المصرية القاهرة الملياردير ورجل الأعمال منصور الجمال، طليق الفنانة ليلى علوي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وأعلنت مصادر مقربة للأسرة وفاة الجمال رئيس مجلس إدارة شركة "نيو جيزة" للتنمية العقارية، بعد أيام من إصابته بفيروس كورونا وتدهور حالته الصحية.

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واكتشف رجل الأعمال الراحل إصابته بفيروس كورونا فور عودته مؤخرًا من رحلة خارجية، حيث شعر بضيق في التنفس وارتفاع في الحرارة، ونقلته سيارة إسعاف من منزله في الزمالك، إلى المستشفى، حيث ساءت حالته حتى فارق الحياة الاثنين.

يذكر أن منصور الجمال، هو طليق الفنانة المصرية ليلى علوي حيث تزوجا في العام 2007 وانفصلا عام 2015، وهو عم خديجة الجمال زوجة جمال مبارك نجل الرئيس المصري الراحل حسني مبارك.

تخرج في كلية الحقوق، وعمل في السلك الدبلوماسي ووصل لمنصب رئيس بعثة في الجامعة العربية، قبل أن يستقيل ويتفرغ للعمل في مجال التنمية العقارية، حيث أسس عدة شركات ثم أسس الغرفة العربية البلجيكية اللوكسمبورجية.