بعد تغلبه على السرطان مرتين.. مغن شهير يخسر أمام كورونا

توفي مغني الفوك (الموسيقى الشعبية) الأميركي، جون براين، الثلاثاء، عن 73 عاماً بعد معاناته من مضاعفات مرتبطة بإصابته بفيروس كورونا، وفق ما أكد مدير أعماله لوكالة فرانس برس.

وكان براين الذي استمرت مسيرته الفنية 50 عاماً، يعتبر من أبرز موسيقيي الفوك، وكان يلقب أحياناً بـ"مارك توين" نسبة إلى كلمات الأغاني العميقة التي كان يكتبها، وقال بوب ديلان إنه من الملحنين المفضلين لديه.

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بدأ جون براين الذي ولد في 10 تشرين الأول/أكتوبر 1946 في مايوود بإلينوي، العزف على الغيتار كهاوٍ قبل بروزه في شيكاغو في أواخر ستينات القرن الماضي.

أطلق ألبومه الأول الذي حمل اسمه في العام 1971 وحصل على استحسان النقاد.

الوحدة والندم

تطرق براين إلى الكثير من المواضيع في أغنياته لكنها كانت بمعظمها تتناول علاقته السابقة والوحدة والندم.

عام 2008، قال رودجر ووترز من فرقة "بينك فلويد" البريطانية إن "موسيقاه بليغة جداً على غرار نيل يونغ وجون لينون".

وعام 1981، وبعدما ملّ من شركات الإنتاج الكبيرة التي كانت تستغل الفنانين برأيه، أطلق المغني شركته الخاصة "أوه بوي ريكوردز" في ناشفيل.

جائزة غرامي

استمر براين الذي حاز في كانون الثاني/يناير جائزة "غرامي" عن مجمل مسيرته الفنية، في تقديم العروض حتى السنوات القليلة الماضية، وأصدر ألبوماً عام 2018.

أصيب بالسرطان مرتين وتغلب عليه. المرة الأولى كانت في عام 1988، وقد تمت إزالة الخلايا السرطانية من رقبته. وفي الثانية أصاب المرض إحدى رئتيه في العام 2013.

في آذار/مارس، أعلنت زوجته فيونا أنه مصاب بكوفيد 19، ليدخل لاحقاً إلى المستشفى بعدما أصبحت حالته حرجة.