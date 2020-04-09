نجوم لبنان يطالبون بعودة تصوير المسلسلات ويتعهدون بهذا الأمر

قبل أيام من حلول شهر رمضان المبارك، وبدء عرض الدراما التلفزيونية التي تظل على مدار العام تنتظر الموسم من أجل بدء السباق، تعيش الأعمال الدرامية التي يتم تصويرها في لبنان واقعا غامضا بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، خاصة أن الأعمال وقف تصويرها منذ أسابيع بسبب الأزمة التي يشهدها العالم، والإجراءات التي تم اتخاذها بمنع التجمعات والالتزام بالحجر المنزلي.

إلا أن حملة ظهرت من قبل عدد من النجوم يطالبون فيها باستكمال تصوير المسلسلات، من خلال هاشتاغ تم تدشينه عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يحمل اسم "لازم نكمل تصوير".

وطالب من خلاله النجوم بعودة التصوير على أن يتم عمل حجر لطاقم العمل وتواجدهم في أحد الفنادق، مع اتباع إجراءات الأمن والسلامة التي تضمن عدم انتشار الفيروس المستجد.

ومن جانبها، غردت سيرين عبد النور قائلة "شو بيمنع نرجع عالتصوير طالما شركات الإنتاج اللبنانية نفذت كل الشروط الصحية لتحمينا وتحمي فريق العمل بإشراف فريق طبي متخصص، وحجرت كل الفريق بفندق والكل أجرى فحص كورونا.. لازم نرجع نصور مع اتباع أدق الشروط الصحية".

كما غردت ماجي بوغصن قائلة "شركات الإنتاج خفضت عدد فريق العمل وعملت فحوصات كورونا للكل، وحجرت الفريق بفندق كل فترة التصوير بإشراف فريق طبي للتعقيم ومتابعة الحرارة كل يوم.. شو بيمنع إنو نرجع نصور متل ما صار بالإمارات ومصر؟ آلاف العائلات عم تعيش من ورا هالقطاع".

ورغم ضيق الوقت وعدم قدرة بعض الأعمال على اللحاق بالموسم الدرامي، إلا أن عادل كرم طالب بعودة التصوير رغبة في تقليل خسائر المنتجين وكذلك ضمان عمل بعض التقنيين الذين يمتهنون الأمر.

كما طالب البعض بحجر فريق عمل المسلسل في أحد الفنادق، على ألا يغادروه إلا بعد الانتهاء من التصوير وهو ما يضمن عدم انتشار الفيروس، ويوفر الحماية لكافة العاملين بالقطاع.

الحملة التي واجهت انقساما كبيرا حيث دعمها البعض، وانتقدها البعض الآخر، في ظل ما يعيشه العالم من مخاوف بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.

إلا أن أبناء المهنة أكدوا أن هناك مواعيد يلتزم بها المنتجون من أجل تسليم الحلقات، وهو ما يستدعي سرعة العودة للتصوير مع الالتزام بكافة احتياطات السلامة، كما أن عليهم دورا من أجل نشر البهجة عبر تلك الأعمال التي يقومون بتصويرها.