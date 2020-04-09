"ابن مصر".. نسخة خاصة بكورونا للتوعية ضد مخاطر الفيروس

أشكال فنية مختلفة أنتجتها أزمة فيروس كورونا المستجد التي ضربت العالم قبل أشهر، واتخذت الدول العديد من الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي الوباء.

ومن بين الأعمال التي ظهرت لمحاولة التوعية ضد مخاطر الفيروس، كانت نسخة أغنية "ابن مصر" الخاصة بكورونا، بعدما قرر المخرج أحمد سداوي تقديم أغنية مأخوذة عن الأغنية التي قدمها من قبل مدحت صالح ومحمود العسيلي ومصطفى حجاج، ولاقت صدى واسعا بمصر.

النسخة الجديدة التي كتب كلماتها علاء كاسبر، الذي شارك أيضا في الغناء إلى جوار محمد عصام، وهي من إنتاج محمد حجازي، استطاعت أن تقترب من مليوني مشاهدة منذ عرضها عبر "فيسبوك".

وفي تصريحات لـ "العربية.نت"، أكد أحمد سداوي، صاحب الفكرة ومخرج الأغنية، أنه قرر تقديم الكليب حينما وجد أن هناك رسالة عليه إيصالها للجمهور بضرورة الجلوس في المنزل والالتزام بالحظر المفروض.

فالبعض اعتاد على الخروج والتواجد في المقاهي والشوارع، لذلك كان عليه أن يقوم بتوصيل تلك الرسالة من خلال الأغنية، وظهرت فيها الأسرة التي تجد أحد أفرادها يعود في إجازة من واجبه العسكري فيجتمعون معا دون الخروج من المنزل.

وأوضح المخرج أنه حاول توجيه الأنظار من خلال الكليب إلى ضرورة الاهتمام بغسل اليدين وتعقيمها، وكذلك ارتداء الكمامة الطبية، وهو ما ظهر من تصرفات الأبطال في الفيديو، خاصة في بعض المواقف التي قد لا ينتبه إليها البعض.

الكليب، الذي شارك فيه محمود صلاح بعمليات المونتاج، فيما كان مدير التصوير هو محمد يحيى، تم تصويره منذ التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء في يوم واحد التزاما بقرار حظر حركة المواطنين، كما أوضح مخرجه أنه كانت هناك تشديدات واحتياطات خاصة بتعقيم وتطهير المكان، وكذلك معدات التصوير حفاظا على صحة كل من شارك في الأغنية.

وأكد أن هناك ردود فعل إيجابية للغاية وصلته على الكليب الذي قدمه، وهو ما يعد نجاحا له، خاصة أنه يرغب دائما في أن تكون هناك رسالة واضحة ومحددة من خلال الأعمال التي يقدمها.