نبيلة عبيد ونادية الجندي تجتمعان للمرة الأولى عبر "MBC مصر"

تشهد الدراما للمرة الأولى في شهر رمضان المقبل، لقاء نبيلة عبيد مع زميلتها نادية الجندي في مسلسل، بعدما كانت السنوات الماضية تشهد تنافسا كبيرا بين النجمتين.

وتلتقي نادية الجندي بزميلتها نبيلة عبيد من خلال مسلسل "سكر زيادة" الذي يعرض عبر شبكة "MBC مصر" في شهر رمضان المقبل، وهو العمل الذي يشارك في بطولته سميحة أيوب وهالة فاخر.

المسلسل الكوميدي الاجتماعي مستوحى من قصة المسلسل الشهير "The Golden Girls" وتجري أحداثه داخل فيلا تضطر كل بطلات المسلسل للإقامة بداخلها، بعدما تعرضن للنصب في عملية شرائها، وهو ما يجبرهن على الإقامة معا بداخلها.

إلا أن كل بطلة من البطلات تحاول الاستحواذ على الفيلا والتخلص من زميلاتها في إطار كوميدي اجتماعي، ويشهد المسلسل مشاركة العديد من ضيوف الشرف أبرزهم أحمد السقا وبيومي فؤاد وعبد الباسط حمودة وجٌمانة مراد ولقاء الخميسي.

العمل من تأليف أمين جمال وإخراج وائل إحسان وجرى تصوير أحداثه في لبنان، ويشهد عودة نبيلة عبيد إلى الدراما بعد ما يقرب من 8 سنوات من الغياب بعد مشاركتها في الجزء الثاني من مسلسل "كيد النسا"، فيما تعود نادية الجندي بعد 5 سنوات من الغياب، حيث كان مسلسل "أسرار" هو آخر ما قدمته عبر الشاشة.