اتهام ثالث لواينستين بالاعتداء الجنسي في لوس أنجلوس

وجِّهت إلى المنتج الهوليوودي السابق هارفي واينستين تهم في قضية اعتداء جنسي ثالث، وذلك في إطار قضية يحقق فيها مدعون عامون في لوس أنجلوس.

وقالت المدعية العامة في لوس أنجلوس جاكي لايسي: "نستمر في إعداد ملفنا وتعزيزه".

وقد وجِّهت إلى المنتج السابق، المسجون في ولاية نيويورك بعد إدانته بتهمتي الاعتداء الجنسي والاغتصاب، ثلاثة اتهامات بالاعتداء الجنسي أمام القضاء في كاليفورنيا، على ما أعلنت أجهزة المدعية العامة.

ويُتهم واينستين بالاعتداء جنسياً على امرأة لم يُكشف عن هويتها في بيفرلي هيلز في أيار/مايو 2010.

وتضاف التهمة الجديدة التي كشف عنها أمس الجمعة إلى اتهامين سابقين أعلنا في كانون الثاني/يناير الماضي.

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فقد اتهم المنتج السابق بالدخول عنوة إلى غرفة امرأة في فندق واغتصابها في 18 شباط/فبراير 2013 وبالاعتداء على أخرى غداة ذلك في غرفة فندق في بيفرلي هيلز.

وينفي واينستين أن يكون أقدم على ذلك، مؤكداً أن كل علاقاته أتت بالتراضي.

وأضافت لايسي: "إذا اكتشفنا أدلة جديدة على وجود جرائم لم تكن معروفة كما الحال هنا، سنجري تحقيقاً وسنحدد ما إذا كان توجيه اتهامات جديدة ضروري".

ولم يُحدد بعد موعد لبدء المحاكمة، إلا أن أجهزة المدعية العامة أكدت الجمعة أنها باشرت طلباً بنقل واينستين.

ويواجه هارفي واينستين في هذا الملف الجديد احتمال الحكم عليه بالسجن 29 عاماً.

وقد اتهمت نحو 90 امرأة حتى الآن واينستين بالتحرش والاعتداء الجنسين أو الاغتصاب. لكن غالبية هذه القضايا مشمولة بمرور الزمن.