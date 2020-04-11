دانييلا رحمة للعربية نت: استعنت بمدرب خاص.. و"أولاد آدم" مفاجأة رمضان

تطل علينا الممثلة دانييلا رحمة في شهر رمضان المقبل من خلال مسلسل رمضاني بعنوان "أولاد آدم"، وستقدم فيه شخصية جديدة، والمسلسل سيكون مفاجأة رمضان، حسب ما صرحت لـ"العربية.نت".

وتنشغل الممثلة دانييلا رحمة بتصوير مسلسل رمضاني "أولاد آدم" لتقدم فيه شخصية لا تشبهها، وقد عملت على هذه الشخصية مع مدرب خاص وأستاذ تمثيل "لأن الشخصية صعبة وجريئة وتشكل تحدياً كبيراً بالنسبة لها" .

وقالت إنها شكلت ثنائية مع الممثل باسل خياط من خلال مسلسلين متتاليين "تانغو" و"الكاتب". وتقول إنها تعلمت منه الكثير، "فتاريخه طويل ويملك خبرة تمثيلية كبيرة استفادت منها من خلال هذه الثنائية".

واعتبرت دانييلا أنه لا يجب على الممثلة الاعتماد فقط على الشكل لتنجح، بل تحتاج إلى الموهبة قبل كل شيء وإلى شركة إنتاج مع نص جميل وفريق عمل ناجح، إذ لا يستطيع الممثل تحقيق النجاح منفرداً.

وتحدثت الممثلة اللبنانية دانييلا عن الدراما الخليجية التي ترى أنها جيدة وأصبح لها جمهورها، وكشفت أنها تتمنى العمل يوماً مع أسماء كثيرة في الخليج، كالممثلتين سعاد العبدالله وهدى الخطيب.

وقالت إنها لن تغني لأنها لم ترث الصوت الجميل من والدها، وإذا "غنت سيهرب الناس منها"، وفق تعبيرها.

وأكدت أنها ما زالت تتلقى دروساً مكثفة في اللغة العربية والتمثيل، واليوم أصبحت متمكنة أكثر من هذه اللغة لجهة التحدث براحة فيها.

وقالت إن والدها رغم أنه يتمتع بصوت جميل إلا أنه لم يتمكن من المشاركة في برنامج "ذا فويس سينيور" بسبب انشغاله بالأعمال الخاصة به في أستراليا.

وتطرقت دانييلا في حديثها إلى الرجل، فرأت أنه مهم وضروري في حياة كل امرأة، سواء كان أباً أو زوجاً أو حبيباً، والحب جميل، وهي تحب مؤسسة الزواج وتسعى إليها يوماً لكن لا ارتباط ولا زواج قريباً، لأنها تركز حالياً على العمل فقط، ثم إن "كل شيء في وقته المناسب"، وتفضل أن تبقى حياتها الشخصية خاصة بها وألا تكون عامة أو متاحة للجميع.

وأوضحت أن المسلسل توقف عن التصوير لمدة 14 يوما بسبب مشاكل واجهت فريق العمل من جراء فيروس كورونا، "لكنهم سيعودون للتصوير ولن يتوقف المسلسل".

وختمت حديثها بالتطرق إلى الحجر الصحي بسبب كورونا فقالت إنها تقضي وقتها في المنزل بالرسم والتلوين وممارسة الرياضة ومشاهدة الأفلام والطبخ بعد أن توقفت عن تصوير المسلسل الرمضاني.