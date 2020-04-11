رحيل عبدالرحمن أبو القاسم صاحب شخصية "ابن الرومية"

وافت المنية الفنان القدير عبدالرحمن أبوالقاسم، الجمعة، عن عمر ناهز 78 عاماً إثر تعرضه لأزمة قلبية حادة.

ونعت نقابة الفنانين السوريين الممثل الراحل في بيان، نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، جاء فيه:

"تعازينا القلبية بوفاة الزميل الفنان القدير عبدالرحمن أبوالقاسم بعد تعرضه لأزمة قلبية ألمت به.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكان أبوالقاسم مرّ منذ أسبوعين بأزمة صحية دقيقة وتم نقله بشكل طارئ إلى المستشفى بحالة إسعافية بسبب معاناته من التعب وضيق التنفس.

يُذكر أن أبوالقاسم أنهى الشهر الماضي تصوير مشاهده في مسلسل "بروكار" من إخراج محمد زهير رجب وتأليف سمير هزيم.

والراحل من مواليد صفورية في فلسطين عام 1942. وهو صاحب تاريخ مسرحي عريق، إذ قدّم على خشبته "الاغتصاب"، "عمو أبو محمد"، "ثورة الزنج"، "تخاريف"، "المؤسسة الوطنية للجنون"، "السمرمر"، "السهرودي" وغيرها.

وتمتع بمسيرة طويلة في مجال التلفزيون عبر تقديمه أكثر من 100 عمل في الدراما السورية. كما قدّم في السينما عدة أفلام شهيرة.