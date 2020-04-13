بوتشيلي يغني وحيداً.. أمام ساحات حزينة في ميلانو

في عرض موسيقي فريد بمثابة معركة أمل في مواجهة الفيروس المستجد، تردد صوت التينور الإيطالي، أندريا بوتشيلي، الأحد، لمناسبة عيد الفصح بأرجاء كاتدرائية دومو في ميلانو الخالية.

وبدأ عرض "ميوزيك فور هوب" عند السابعة مساء (5.00 عصراً بتوقيت غرينتش) في الكاتدرائية الخالية وبثت مباشرة على "يوتيوب" وحضرها الملايين حول العالم.

كما أدى بوتشيلي أغنيات عدة برفقة عازف أورغ، أبرزها "آفي ماريا" و"سانتا ماريا".

وقال: "أردت الصلاة.. لنتمكن من التغلب على هذه الفترة الصعبة في أقرب وقت ممكن".

يشار إلى أن لومبارديا وعاصمتها ميلانو، هي المنطقة الأكثر تضرراً من كورونا في إيطاليا، مع أكثر من 10600 حالة وفاة من أصل ما يقرب من 20 ألفاً مسجلة في البلاد.