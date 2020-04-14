أحمد السقا يغيب عن الدراما ويطل ببرنامج جديد في رمضان

نجاح كبير حققه الفنان المصري، أحمد السقا، في شهر رمضان الماضي، حينما أطل بمسلسله "ولد الغلابة" الذي عرض عبر شبكة "MBC مصر".

ليحافظ السقا على ظهوره في شهر رمضان هذا العام، إلا أن الأمر سيكون مختلفا بشكل كلي، بعدما خلع السقا عباءة الدراما هذا العام، وقرر أن يظهر عبر برنامج تلفزيوني.

حيث انتهى السقا من برنامجه الجديد والذي يحمل اسم "إغلب السقا" المقرر عرضه عبر شبكة "MBC مصر" في شهر رمضان المقبل، على أن تشهد كل حلقة منافسات ترفيهية ورياضية غير تقليدية، على أن يظل التنافس لساعة كاملة، يحاول فيها الضيف أن ينافس أحمد السقا في العديد من المجالات غير التقليدية.

وفي نهاية الحلقة يعلن الضيف عن التبرع بالمبالغ التي ربحها من المسابقة إلى إحدى الجهات الخيرية، على أن تتولى الفنانة رزان مغربي مهمة تقديم حلقات البرنامج.

عدد كبير من نجوم الفن في مصر والوطن العربي يشاركون في حلقات البرنامج، أبرزهم محمد هنيدي ونيللي كريم وغادة عبد الرازق وعمرو يوسف وحمادة هلال ومعتصم النهار.



ويبدو أن ظهور محمد هنيدي له مذاق خاص في البرنامج، بعدما نشر السقا صورة تجمعه بمحمد هنيدي من كواليس البرنامج وعلق عليها بكون همام وأدريانو يعودان من جديد، في إشارة إلى شخصيتيهما في فيلم "همام في أمستردام".