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فيديو لهيفا وهبي يثير ضجة.. هكذا كانت قبل 30 عاماً

المصدر: دبي - العربية.نت
هيفا وهبي
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خلال الساعات الماضية، انشغل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو قديم انتشر للفنانة اللبنانية هيفا وهبي منذ ما يقارب الـ 30 عاماً.

وأحدث الفيديو ضجّة كبيرة بين المتابعين، فقد ظهرت الفنانة بملامح طفولية ناعمة، وهي تجيب على أسئلة الإعلامي محمد جفّال حول رأيها ببرنامج "أحوال القرى"، المعروف لبنانيا في تلك الفترة.

كما غدا الفيديو حديث مواقع التواصل، حيث لاقى إعجاباً كبيراً من المتابعين الذين أثنوا على جمال الفنانة هيفا الذي تتمتع به منذ طفولتها.

كلمات دالّة

#هيفا وهبي

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