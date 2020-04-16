فيديو لهيفا وهبي يثير ضجة.. هكذا كانت قبل 30 عاماً

خلال الساعات الماضية، انشغل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو قديم انتشر للفنانة اللبنانية هيفا وهبي منذ ما يقارب الـ 30 عاماً.

مقطع متداول لأول ظهور إعلامي للفنانة هيفاء وهبي ❤️. pic.twitter.com/OyP6S3Y5HV — Celebs Arabic (@CelebsArabic) April 14, 2020

وأحدث الفيديو ضجّة كبيرة بين المتابعين، فقد ظهرت الفنانة بملامح طفولية ناعمة، وهي تجيب على أسئلة الإعلامي محمد جفّال حول رأيها ببرنامج "أحوال القرى"، المعروف لبنانيا في تلك الفترة.

كما غدا الفيديو حديث مواقع التواصل، حيث لاقى إعجاباً كبيراً من المتابعين الذين أثنوا على جمال الفنانة هيفا الذي تتمتع به منذ طفولتها.