وفاة الفنان أحمد دياب زوج ابنة رشدي أباظة

غيب الموت الفنان المصري، أحمد دياب، مساء الأربعاء، عن عمر يناهز 75 عاماً، وأعلنت نقابة المهن التمثيلية خبر رحيله على أن يتم تحديد موعد تشييع الجثمان في وقت لاحق.

الفنان الراحل من مواليد أغسطس/آب عام 1945، وقدم على مدار مسيرته الفنية أكثر من 140 عملاً فنياً.

وتزوج دياب، قسمت ابنة الفنان الراحل رشدي أباظة، وذلك قبل دخوله إلى عالم الفن، ولديه ابن منها هو "أدهم" الحفيد الوحيد للنجم الراحل رشدي أباظة.

موضوع يهمك تعتبر قضايا الخصوصية الرقمية من أكثر التوجهات التي تستحوذ على اهتمام كبير من الجميع، ومع شروع الكثير من الحكومات في جميع... 6 طرق لحماية خصوصيتك على الإنترنت تكنولوجيا

وفي فترة لاحقة، دخل دياب، المجال الفني وقدم العديد من الأدوار والأعمال، كان آخرها مشاركته في مسلسل "سلسال الدم"، كما كانت له العديد من المشاركات السينمائية، أبرزها دوره في فيلم "بوبوس" بطولته عادل إمام.

ونعى عدد من نجوم الفن الفنان الراحل، كان أبرزهم صلاح عبد الله، الذي عبر عن حزنه الشديد برحيل صديقه الذي زامله في العديد من الأعمال الفنية.