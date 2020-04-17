بفستان أبيض بسيط.. زفاف ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة

رغم أزمة كورونا التي تعصف بالعالم، قرر رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، عقد قرانه على الفنانة ياسمين صبري، في أجواء بسيطة بحضور أفراد الأسرتين فقط.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي صور الزفاف، حيث ارتدت العروس فستاناً أبيض بسيطاً وسط حضور عائلي محدود بسبب الظروف الراهنة.

وقال العروسان في بيان رسمي: "تقديرا لمحبة الناس ومن يهتمون لأمرنا، يسعدنا أن نعلن عن عقد قراننا وسط أجواء عائلية"، وأضافا: "وسط تلك الأجواء سعينا إلى تكليل ارتباطنا الذي أعلناه لكم خلال الشهر الماضي بعقد القران، بالتزام كامل من جانبنا بكل التدابير والإرشادات الصحية، وتأكيد أن الحياة يمكن أن تستمر ولا نفقد فرص السعادة، إذا راعينا الضوابط وما يوجه به المختصون".





وتابع الثنائي: "نشارككم فرحتنا الشخصية، ونتطلع إلى دعواتكم وأمنياتكم الطيبة، فإننا نتمنى للجميع في مصر والعالم السلامة والفرحة والحياة الهانئة المطمئنة"، مختتمين بالقول: "نشكر أهلنا وأصدقاءنا الذين كانوا إلى جانبنا، والذين تفهموا الظروف التي اضطرتنا إلى اختصار الاحتفال حرصا على سلامة الجميع، ونتطلع لأن نحتفل مع الجميع مرة ثانية بعدما تنتهي الأزمة ويكتب الله العافية لبلدنا والعالم".

والدة العروس تبارك

بدورها، باركت نسرين، والدة الفنانة ياسمين صبري، لابنتها بعد ساعات من عقد قرانها، ونشرت عبر حسابها على إنستغرام، صورة من عقد القران، وعلقت قائلة: "تم اليوم عقد قران ابنتي الحبيبة ياسمين على أحمد أبو هشيمه ربنا يبارك يارب".

هذا وكان أحمد أبوهشيمة وياسمين صبرى قد أعلنا خطبتهما الشهر الماضي، في حفل بسيط أيضًا بحضور أسرتي العروسين وعدد من المقربين.

يذكر أن أبو هشيمة هو طليق الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، التي أعلنت انفصالها عنه في 2012، وذلك عبر حسابها في تويتر.

ونشرت صاحبة "أنا هيفا انا" خبر الانفصال، بعد قصة حب وزواج استمرا لمدة 6 سنوات.

وتحدثت النجمة اللبنانية عن محاولات متكررة من قبل أبو هشيمة للعودة إليها، ولكنها رفضت هذه المحاولات تماما، معربة عن ندمها على الزواج به.