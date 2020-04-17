لأول مرة.. فيفي عبده تطل في برنامج مقالب

وجه مختلف تطل من خلاله الفنانة فيفي عبده في شهر رمضان المقبل، حيث تستعد للظهور عبر برنامج تلفزيوني يحمل اسم "خلي بالك من فيفي" يعرض عبر شاشة "MBC مصر".

البرنامج ينتمي إلى طبيعة برامج المقالب، وهو برنامج كاميرا خفية غير تقليدي يعتمد على استضافة فيفي عبده لأحد النجوم في منزلها، وبعدها يتم تنفيذ بعض المقالب المختلفة فيه بصورة كوميدية وبمشاركة الفنانة المغربية زينب عبيد.

عدد كبير من النجوم يظهرون في حلقات البرنامج أبرزهم أحمد رزق وسمية الخشاب وزينة ورجاء الجداوي، وحسن الرداد وماجد المصري.

وعلقت فيفي عبده على خطوتها الجديدة التي تأمل في أن تلقى النجاح والقبول من قبل المشاهدين، الذين دائما ما استقبلوا تجاربها المختلفة بمتابعة كبيرة، كما أن هذه التجربة تمثل امتدادا للبرامج الناجحة التي قدمتها عبر شاشة "MBC مصر".

وتابعت ساخرة أنها كثيرا ما وقعت في فخ برامج المقالب الكوميدية، وهذه ستكون التجربة الأولى لها في هذا المجال، متمنية أن تكون تجربة مختلفة ومميزة.