هكذا يقضي عاصي الحلاني أيامه بسبب كورونا

يعيش الفنان عاصي الحلاني الحجر المنزلي مع زوجته وأولاده في بيروت، وينتظر انتهاء الوباء كي يطرح ألبومه الجديد الذي انتهى من تسجيل كل أغنياته.

وفي حوار مع "العربية.نت"، كشف عاصي عن أبرز يومياته مع عائلته في الحجر المنزلي، وقال إنه غير منزعج من إجراءات الحجر، لأنه في الأيام الطبيعية يفضّل البقاء في البيت ويخصص وقتاً لعائلته رغم انشغالاته الفنية.

كما كشف كيف يقضي وقته هذه الأيام في ممارسة الرياضة والمطالعة وسماع الأخبار والعزف على العود، وفي وقت آخر يبحث عن أشعار جديدة ومواضيع جديدة لأغنياته.

وعن أولاده لفت الحلاني إلى أنهم أصدقاؤه، متطرقا إلى تجربة ابنته ماريتا بالتمثيل في رمضان 2020، مع الممثلين نادين نسيب نجيم وقصي خولي بأنه هذا خيارها ولم يتدخل به، وأشار إلى أن ماريتا فتاة نشيطة وموهوبة.

وتطرق الحلاني إلى ألبومه الذي سجل كل أغنياته لكنه ينتظر انتهاء أزمة فيروس كورونا لإطلاقه، متمنياً ألا تطول المدة وأن يعود الجميع لحياتهم الطبيعية.

إلى ذلك تمنى الفنان للجميع الصحة والسلامة، مطالبا بالالتزام بإجراءات الحجر الصحي للحد من انتشار هذا الفيروس إلى أن يتم القضاء عليه.