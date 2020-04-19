مصطفى قمر للعربية.نت: نجهز لجزء ثانٍ من "حريم كريم" بنفس الأبطال

حقق الفنان مصطفى قمر معادلة خاصة منذ بدايته الفنية وحتى الآن، فهو أقرب النجوم لما يسمى "الفنان الشامل" الذي يمثل ويغني ويلحن بنفس الوقت.

وفي حواره مع "العربية.نت" تحدث قمر عن مشواره الفني وألبومه الجديد ومشاريعه السينمائية الجديدة، وما تردد عن تقديم جزء ثانٍ من فيلم "حريم كريم"، وجزء آخر من ألبوم "لمن يهمه الأمر"، كما تحدث قمر عن أولاده وحقيقة مساندته لابنه "تيام" لكي يصبح ممثلا.

*لوحظ ابتعادك عن الساحة الغنائية لفترة طويلة اقتربت من 6 سنوات؟

**لم أغب عن الساحة الغنائية أبدا، وهذا غير صحيح بدليل أني كل فترة أقوم بطرح أغنية منفردة، ولكن فعلا قد أكون تغيبت عن إصدار الألبومات قرابة 6 سنوات، لكني ركزت في الفترة الأخيرة وأصدرت ألبوم "ضحكت ليا"، وقررت العودة به بعد فترة غياب منذ آخر ألبوماتى "أنا مطمن".

*وكيف تقيم ألبوم "ضحكت ليا" ورد الفعل الجماهيري عليه بعد الغياب؟

**الحمد لله الألبوم نجح بقوة لم أتوقعها، وكان رد الفعل من الجمهور والنقاد والوسط الفني إيجابيا بدرجة كبيرة، واستقبل الوسط الفني والزملاء الألبوم بحفاوة كبيرة، حيث اتصل نجوم كثيرون لتهنئتي على الألبوم، وما حقق نجاحا بالألبوم من وجهة نظري أني قدمت أفكارا مختلفة ومتنوعة، بالإضافة لقوالب موسيقية متجددة لم أقدمها قبل ذلك. والحمد لله راضٍ جدا عن نجاح الألبوم الذي تعاونت من خلاله مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين، منهم تامر حسين وعصام حسني وضحى جبر ومحمد طه الجزار وحمادة السيد، ومحمد يحيى وتوما ومحمد النادي وعادل حقي ووسام عبدالمنعم وأحمد إبراهيم وطارق حسيب، وغيرهم من أهم صناع الأغنية.

*لماذا قررت إنتاج ألبومك الأخير "ضحكت ليا"؟

**إنتاج الألبوم قرار منطقي ومدروس جدا، لأن أي شركة إنتاج تقوم بأمرين، إما أن تشاركك رسميا وتتقاسم الأرباح، أو تحدد قيمة مستحقة ونسبة تأخذها من أي مطرب، بالإضافة لتدخل شركات الإنتاج في كل كبيرة وصغيرة، ولهذا قررت أن يكون الأمر بيدي وقراري ملكي، ولهذا أنتجت الألبوم خاصة أن خبرتي تسمح لي بذلك، وأعرف جيدا العائد من الألبوم من خلال دراسات واضحة.

*قدمت ألبوماً بعنوان "لمن يهمه الأمر" منذ عشرين عاماً فما حقيقة نيتك إصدار جزء ثانٍ منه؟

**فعلا قررت إصدار ألبوم ثانٍ بنفس الاسم كجزء ثان، والألبوم سيحمل حالة جديدة حيث سيتحدث عن مصر وظروفها، ويضم 8 أو 9 أغانٍ فى حب مصر، وسيشاركني فيه بالغناء في أغنية شقيقي المطرب "ياسر قمر" في أغنية بعنوان "مسافر"، وأغاني الألبوم ستكون بالشكل والتوزيعات العصرية التي تتناسب مع ثقافة الأجيال الحالية، والألبوم سيعتمد بشكل رئيسي على الآلات الخشبية.

وسيشمل أغاني مثل "عجوز في المدينة" و"لما تنامي" و"عيونك أوطان". ويحمل الألبوم اسم "لمن يهمه الأمر" لأني أعتز بهذا الألبوم، الذي قدمني منذ عشرين عاما، وكان جواز المرور الحقيقي بيني وبين جمهوري، ومن المقرر أن أطرح الجزء الثاني قريبا وأراهن عليه بقوة لأنه مختلف.

*تردد أن هناك تحضيرات لجزء ثان من فيلم "حريم كريم" فما صحة ذلك؟

**فعلا هناك خطوات حقيقية لعمل جزء ثانٍ من الفيلم، وانتهت السيناريست زينب عزيز مؤلفة الجزء الأول من كتابة الخطوط الخاصة بالجزء الثاني، وتقريبا جميع أبطال الجزء الأول سيتواجدون بالجزء الثاني، وقد رحبوا بالفكرة بشكل لم أتوقعه.

*وماذا عن دور الفنان الراحل طلعت زكريا الذي كان من الأدوار الأساسية؟

**فيما يخص دور الراحل طلعت زكريا، لم نستقر على بديل له وفكرنا في حل درامي لدوره، وقررنا أن دوره سيكون موجودا بشكل فني، حيث نذكره ضمن أحداث الفيلم بطريقة فلاش باك، وحقيقي وفاة طلعت زكريا أثرت فيّ كثيرا لأنه كان صديقا لي على المستوى الفني والشخصي.

*ما الذي شجعك على تقديم جزء ثان من العمل بعد مرور 15 عاما؟

**فيلم "حريم كريم" أصبح جزءا من البيت المصري، ودائما يتم إذاعته عبر القنوات في كل الأعياد والمناسبات، وهذا العمل تحديدا له قاعدة جماهيرية كبيرة، وهذا ما جعلني أفكر أن يكون هناك جزء ثانٍ، ليس هذا فحسب فأنا أنتظر تقديم الجزء الثاني وربما سيكون هناك أيضا جزء ثالث.

*تردد أن ابنك "تيام" سيكون من أحد أبطال "حريم كريم 2" فهل هذا صحيح؟

**بالفعل سيشارك معي وسيكون أحد الأبطال، و"تيام" لن يشارك لأنه ابني بل لأنه كممثل أثبت أنه موهوب، ويشق طريقه بنفسه ويتحرك بخطوات جيدة، وشارك في العديد من الأعمال الناجحة مع غيري من الفنانين ودون تدخلي مثل مسلسل "أهو ده اللي صار" مع روبى ومحمد فراج، و"أبو البنات"، مع مصطفى شعبان و"طاقة نور" مع هاني سلامة، وغيرها من الأعمال، لذلك فأنا لا أجامله، والغريب أني من فكرت في مشاركته ووافق بعد صعوبة على الرغم من رفضه فى السابق المشاركة في أعمالي.

*وماذا عن ابنك الأكبر "إياد"؟ وهل سنجده قريبا ممثلا أو مطربا مثل أبيه وشقيقه؟

موضوع يهمك استطاع الفنان ياسر جلال تصدر المشهد الدرامي في السنوات الماضية بمسلسلات حققت نجاحا جماهيريا كبيرا جدا مثل مسلسلات "ظل... ياسر جلال للعربية.نت: مسلسل "الفتوة" مفاجأة رمضان وأرفض ربطي بالأكشن ثقافة وفن

**لا "إياد" لا يحب التمثيل ولا الغناء، ولكنه موهوب أيضا فنيا في العزف الموسيقي، وهو من محبي العزف على الجيتار، كما يغني بالإنجليزية فقط ولا يحب الغناء باللغة العربية، وعموما لا أحد يعرف ماذا يمكن أن يحدث في المستقبل، فربما يغير آراءه ويغني بالعربي، خاصة أنه صاحب صوت رائع ومميز جدا.

*تغيبت منذ سنوات عن الدراما فما السبب؟

**لا يوجد تعمد لابتعادي عن الدراما، بالعكس فأنا أرحب بالأعمال التلفزيونية، وقد تلقيت عددا من العروض في الفترة الأخيرة ولكنها لم تتم، ولكني وبكل صراحة أعترف بأني مقصر في حق الدراما رغم أني أراها تمر بفترة انتعاشة قوية في الفترة الأخيرة، وأتمنى تقديم عمل يليق بي وبجمهوري.