تايلور سويفت تنعت شركة بالجشعة والوقحة.. وهذه القصة

هاجمت الفنانة تايلور سويفت شركة التسجيلات التي كانت تنتج أغانيها ووصفت إصدار مجموعة من هذه الأغاني تعود لعام 2008 كانت مخصصة لبرنامج إذاعي بأنه تصرف "وقح".

وقالت سويفت لمتابعيها على موقع "إنستغرام"، وعددهم 131 مليون شخص: "أود أن أشكر جمهوري الذي نبهني إلى أن شركة تسجيلاتي السابقة أصدرت الليلة ألبوماً لبعض عروضي التي أذيعت على الهواء".

وأضافت المغنية أن الألبوم الذي يحمل عنوان "لايف فروم كلير تشانل ستريبد 2008" هو مجموعة من تسجيلاتها التي أعدت لبرنامج إذاعي عندما كان عمرها 18 عاماً.

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ووصفت إصدار شركة "بيغ ماشين لابل غروب" أغانيها القديمة بأنه "حالة جشع سافر أخرى وسط تفشي فيروس كورونا".

من جهتها، امتنعت شركة "بيغ ماشين" عن التعقيب.

وسجلت سويفت أول ستة ألبومات لها مع شركة "بيغ ماشين" قبل أن تتركها وتنضم لشركة "يونيفرسال ميوزك غروب". وتملك "بيغ ماشين" التسجيلات الأصلية لأغاني سويفت القديمة، وبموجب قاعدة شائعة في القطاع تملك حق إصدار المواد التي سجلتها المغنية عندما كانت تعمل مع الشركة.

وتفجّر الخلاف بين سويفت و"بيغ ماشين" وكبار مديريها التنفيذيين بشأن استغلال أغانيها القديمة منذ أكثر من عام. وتصاعد الخلاف في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عندما قال المسؤول عن الموسيقى بالشركة سكوتر براون إن أسرته تلقت تهديدات بالقتل بسبب تصريحات سويفت وطالب بالتهدئة.