من وحي كورونا.. رولينغ ستونز تطلق "العيش بمدينة أشباح"

بعد ثمانية أعوام من التوقف، أصدرت فرقة "ذي رولينغ ستونز" أغنيتها الجديدة "ليفنغ إن إيه غوست تاون" (العيش في مدينة أشباح) والتي جاءت من وحي الأجواء التي يعيشها العالم في ظل تفشي كورونا.

وأعلن المغني الرئيسي في الفرقة ميك جاغر عن هذا الإصدار المفاجئ على "تويتر" قائلا "كانت الفرقة في الاستوديو تسجل أغنيات جديدة قبل الإغلاق واعتقدنا أن أغنية واحدة هي "ليفينغ إن إيه غوست تاون" ستكون مناسبة لهذه الأوقات التي نعيشها".

وفي مقابلة مع خدمة "آبل ميوزيك" تلت الإعلان، قال جاغر إنه وكيث ريتشاردز كتبا الأغنية قبل أكثر من عام، لكن تبين أنها ملائمة للأوقات الحالية. وأوضح "كتبت الأغنية عن الوجود في مكان مفعم بالحياة لكنه يصبح مجردا منها إذا جاز التعبير (...) كتبتها بسرعة كبيرة في غضون 10 دقائق تقريبا".

وقبل إصدار الأغنية عدّل جاغر بعض الكلمات لتتناسب أكثر مع اللحظة الراهنة. وأضاف جاغر "أدخلت بعض التعديلات عليها. لم تكن كثيرة، لأكون صادقا. والنسخة المعدلة تشبه كثيرا النسخة الأصلية" للأغنية.

ويغني جاغر البالغ من العمر 76 عاما عن الفوضى والدمار والوحدة الناتجة عن العزل التي يبدو أن لا نهاية لها. وقد أمضت فرقة الروك البريطانية العقدين الماضيين في تنظيم جولات عالمية، لكن تفشي فيروس كورونا علّقها.

وكان من المقرر أن تحيي الفرقة 15 عرضا عبر أميركا الشمالية بدءا من الثامن من أيار/مايو، لكن تم تأجيل كل الحفلات بسبب الوباء.

ولم تصدر الفرقة أي ألبوم جديد منذ العام 2005 لكنها قالت إنها تحضر مجموعة جديدة خلال السنوات العديدة الماضية.