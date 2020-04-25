الأكثر مبيعاً ببريطانيا.. أغنية يؤديها جندي يبلغ 100 عام

أصبح جندي بريطاني سابق، يبلغ من العمر 99 عاماً وحقق شهرة بعدما جمع الملايين للعاملين الصحيين الذين يحاربون فيروس كورونا، أكبر فنان يتصدر تصنيفات الأغاني الفردية في المملكة المتحدة.

وبيعت 82 ألف نسخة من تأدية المحارب السابق في الحرب العالمية الثانية توم مور لأغنية "يول نيفر ووك الون"، متغلبةً على أغنية "بلايدينغ لايتس" للكندي ذي ويكند، وفقا لوكالة "برس أسوسييشن".

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يذكر أن أغنية "يول نيفر ووك الون" وردت لأول مرة في مسرحية غنائية عُرضت في العام 1945، وأصبحت بعدها منتشرة على نطاق واسع.

وهذه الأغنية التي يؤديها مور إلى جانب الممثل والمغني مايكل بال وجوقة من العاملين في الخدمات الصحية البريطانية، هي أيضاً الأغنية الأسرع مبيعاً للعام 2020 حتى الآن، وفقا للوكالة.

وعلّق مور، الذي خدم في الهند خلال الحرب العالمية الثانية، على الأمر كاتباً على حسابه في "تويتر": "إنه أمر مدهش".

وقال مور الذي سيبلغ عامه الـ100 في نهاية هذا الشهر لوكالة "برس أسوشييشن": "لا يصدق أحفادي أنني في صدارة التنصيف!".

يذكر أن موسوعة "غينيس" كانت قد أعلنت أن مور حطم الرقم القياسي في جمع أكبر مبلغ من المال في مسيرة خيرية فردية، بعدما تمكن من استقطاب أكثر من 27 مليون جنيه إسترليني، خلال تنزهه في حديقة منزله.