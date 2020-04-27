بعد البيان الإسرائيلي.. كاتب مسلسل مصري يرد: "تحريضي"

لم تكد تنتهي افتتاحية المسلسل المصري "النهاية" للفنان يوسف الشريف، حتى تسبب العمل في غضب إسرائيلي رسمي، بعدما أدانت وزارة الخارجية عرض العمل الذي يتنبأ بزوال إسرائيل.

وتطرق المسلسل، الذي كتبه عمرو سمير عاطف، في حلقاته الأولى إلى انهيار أميركا وزوال إسرائيل، خاصة وأن الأحداث تدور في عام 2120، حيث يظهر مدرس تاريخ يشرح لتلاميذه كيف تم القضاء على إسرائيل في حرب تحرير القدس.

"العربية.نت" تواصلت مع الكاتب الذي أكد أنه غير معني بالبيان الصادر من الخارجية الإسرائيلية ويحمل في تفاصيله كلاماً وصفه بـ"الغريب"، مشيراً إلى كونه انتظر أن يكون هناك مقال فني نقدي يتناول المسلسل، لكن أن يتحول الأمر إلى سياسة فهو أمر لا يفهمه.

كما عبّر عاطف عن دهشته من توجيه الأمر نحو الدولة المصرية، خاصة أن الأخيرة لم تقم بكتابة أحداث المسلسل، واصفاً البيان الذي صدر بـ"التحريضي".

إلى ذلك لفت إلى أن من يشعر بالغضب من الفن أن يحاربه بالفن لا بإصدار بيانات سياسية.

وأكد أن المسلسل يدور في إطار خيال فني، وعلى من يرغب في التعبير عن اعتراضه عليه أن يواجهه من خلال الفن.