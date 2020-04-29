ماذا قال الفنان حسن عسيري بعد مقلب رامز مجنون رسمي؟

عارض الفنان السعودي حسن عسيري بث الحلقة التي حل فيها ضيفا لمقلب برنامج "رامز مجنون رسمي"، وبعد ثلاثة أيام من غضبه، اقتنع ليوافق على بثها بعد يقينه بأن الترفيه هو جزء من حياة الناس وإدخال السرور على المشاهدين أمر جميل.

جاء ذلك خلال حديثه لـ"العربية.نت" بعد بث الحلقة مساء الثلاثاء خامس أيام رمضان، ليروي قصة ما حدث وما دار خلف الكواليس، يقول: "تعاملت مع برنامج رامز بكامل الجدية، بعد استضافتي من قبل الفنانة أروى، والتي قمتُ مسبقاً بتسجيل لقاء معها خلال السنوات الماضية، فحين عرفت أن البرنامج للفنانة أروى، تأكدت أنه بكامل الجدية، لاسيما أن تسجيل البرنامج كان في استديوهات دبي".

وأكمل سرد القصة: "عندما حضرت، استقبلتني الفنانة أروى وأجرت معي حوارا لمدة نصف ساعة، وحينها كانت الأمور على ما يرام، وفجأة ظهر "رامز" أمامي لينتابني مزيج بين الضحك والزعل، وكان فريق العمل في غاية الاحترام والذكاء في إيهام الناس والضيوف بجدية الحلقة، لذا هناك الكثير سألني عن مصداقية ترتيب المقلب.

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وختم حديثه: "خرجت للجمهور وأخشى من زعلهم، وأعتذر للجميع عن أي ألفاظ غير مناسبة، وكل عام والجميع بخير".

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي كلمات الفنان حسن عسيري، وحديثه مع رامز جلال، أثناء تعرضه لمقلب، في برنامجه "رامز مجنون رسمي" بجملة أثارت استغراب الكثير، وقد وصل تداول هذه الحلقة إلى "ترند" حين قال: "والله لألعن جدفك"، فاستغرب الأخير من الجملة وسأله: "أنت بتهددني؟"، ليرد عسيري عليه قائلا: "هذه الجملة عندنا في السعودية معناها إني بحبك قوي"، فتابع رامز "ما تستفزنيش"، فوجه رامز بعدها رسالة لجميع المتواجدين في استديو التصوير، قائلا: "فيه حد سعودي هنا يا جماعة"، فصرخ عسيري قائلا: لا، في إشارة إلى أنه لا يريد أن يكتشف رامز المعنى الحقيقي للجملة.