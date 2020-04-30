الأشهر في بوليوود.. وفاة الممثل الهندي ريشي كابور

توفي الممثل الهندي المخضرم ريشي كابور، سليل عائلة كابور الأكثر شهرة في بوليوود، عن عمر يناهز 67 عاماً، حيث كان مصابا بسرطان الدم.

وكان كابور قد نُقل إلى مستشفى في مومباي الأربعاء، وتوفي الخميس، وفقا لبيان أصدرته عائلته.

موضوع يهمك توفي النجم الهندي عرفان خان الذي عرف خصوصا بدوره في فيلم "سلامداغ ميليونير" عن 53 عاما، على ما أعلن وكيل أعماله،... وفاة نجم بوليوود عرفان خان عن 53 عاماً ثقافة وفن

وعاد الفنان إلى الهند في سبتمبر/ أيلول الماضي بعد خضوعه للعلاج في الولايات المتحدة لمدة عام تقريبا، وتم نقله إلى المستشفى مرتين في فبراير/شباط.

إلى ذلك كان والده، راج كابور، وجده بريثفيراج كابور من أقطاب بوليوود، صناعة الأفلام الهندية في مدينة مومباي الساحلية غربي البلاد.

وحصل على جائزة الفيلم الوطني لدوره الأول كطفل في فيلم "ميرا نام جوكر" عام 1970. وشارك في أكثر من 90 فيلما.

كما شاركت زوجته نيتو سينغ في العديد من أفلامه، كما أن ابنه، رانبير كابور، يمثل حاليا في بوليوود.

"أنا محطم"

بدوره، كتب الممثل أميتاب باتشان، أسطورة بوليوود على (تويتر) الخميس، "توفى ريشي كابور. لقد مات للتو، لقد فُجعت.. أنا محطم".

وترك ريشي زوجته وابنه رانبير، وابنة.