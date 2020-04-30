عودة طاقم "مخرج 7" والقصبي: الفريق سليم من كورونا

كشف الفنان السعودي، ناصر القصبي، عن نتيجة تحاليل فحوصات فيروس كورونا التي خضع فريق عمل مسلسل مخرج 7، في الرياض مؤكدا أنها جاءت سلبية.

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وقال القصبي في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": قبل أسبوع وصلنا للرياض أنا وزملائي الممثلون في (مخرج 7) وعددنا 13، الفريق كان عالقاً في دبي لمدة تزيد عن الشهر، والإجراءات الصارمة في مطار الرياض وسط هذه الأزمة شيء يثلج الصدر.

وتابع: "تحركنا من المطار تتقدمنا سيارة دورية أمن إلى الفندق، وفي الغرفة، لا تشوف أحدا ولا أحد يشوفك ولا يزورك".

وختم تغريدته: "اليوم خرجنا من الفندق جميعنا، بعد أن جاءت نتيجة الكشف بالسالب والحمدلله، وفي الطريق إلى البيت.. ما أحلى الرجوع إليه".