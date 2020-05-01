ليلى علوي تنشر صورة شبيهتها.. "يخلق من الشبه أربعين"

"سبحان الله يخلق من الشبه أربعين، بهذه الكلمات علقت الفنانة المصرية ليلى علوي على صورة لفتاة أفغانية تشبهها كثيرا، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكتبت علوي على حسابها الرسمي بتويتر: "سبحان الله. يخلق من الشبه أربعين"، ووضعت صورتها بزي مشابه لزي الفتاة الأفغانية.
سبحان الله يخلق من الشبه أربعين.#ليلى_علوي#Laila_Eloui pic.twitter.com/6o3igpX4cV— ليلي علوي (@LailaEloui) April 29, 2020
وشبه رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة الفتاة الأفغانية بزيها الملون، بليلى علوي في فيلم "إعدام ميت" الذي قدمته عام 1985 مع النجم الراحل محمود عبد العزيز.