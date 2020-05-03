يسرا للعربية.نت: أراهن بمسلسل "خيانة عهد" ولا أخاف المنافسة

تتألق النجمة يسرا في الدراما الرمضانية هذا العام من خلال مسلسل "خيانة عهد"، والذي حقق ردود فعل جيدة جدا منذ عرض حلقاته الأولى على القنوات المصرية والعربية، حيث تعود به يسرا للدراما بعد غياب عامين تقريبا.

"العربية.نت" حاورت النجمة يسرا عن تفاصيل المسلسل وتغيير اسمه وسبب غيابها والتصوير في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا.

*في البداية ما أهم ردود الفعل التي حققها مسلسل "خيانة عهد" وهل توقعت هذا الصدى الكبير؟

**أنا سعيدة جدا بهذا النجاح الكبير الذي تحقق منذ عرض المسلسل ومن أول حلقة، وصحيح توقعنا أن يحقق بصمة لكن التفاعل من جانب الجمهور كان فوق خيال أسرة العمل، ورغم أننا لازلنا نصور بعض مشاهد المسلسل إلا أن ردود الفعل نراها في الشارع وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، ومن خلال الكتابات النقدية التي أشادت بالعمل، وأجمل ما حدث أن الناس تتابع الحلقات يوما بيوم ويحقق نسبة مشاهدة عالية.

*المسلسل يتميز بالتشويق والإثارة وبعض الغموض، فهل هذا متعمد ولماذا أصبحت تفضلين هذه النوعية من الأدوار؟

**العمل ليس تشويقي فقط رغم أني بالفعل أفضل هذه النوعية لأنها تضمن متابعة الناس والاهتمام بكل مشهد، بعيدا عن مسلسلات الحشو والمط التي لم تعد تروق للمشاهد، لكن خيانة عهد ينتمي بشكل أدق لنوعية الأعمال الاجتماعية التشويقية والتي تجعل المشاهد في شوق ليعرف ماذا سيحدث في كل حلقة، وهذا ما جذبني للمسلسل.

*اسم المسلسل "خيانة عهد" وهذا الاسم أثار الجدل حول المقصود بالخيانة.. هل أنت أم أشخاص سيقومون بخيانتك فما تعليقك؟

**أكثر ما أعجبني بالمسلسل أنه محير ويحتمل الكثير من الأفكار المتناقضة، وهو فكرة المؤلف أحمد عادل، وسيناريو وحوار أمين جمال، ووليد أبو المجد، ومحمد أبو السعد، و لن أفصح عن سر "خيانة عهد" لكن مع الوقت سنكتشف ما إذا كانت "خيانة عهد" مقصود بها إن هي التي تخون أو تُخان، ولابد أن يشاهد الجمهور المسلسل للحلقات الأخيرة حتى يعرف لماذا تم تسميته بـ"خيانة عهد".

*اسم المسلسل بالبداية كان "دهب عيرة" ثم "قارئة الفنجان" وأخيرا "خيانة عهد" فما سبب كل هذه التغيرات؟

**لأن قماشة المسلسل بها الكثير من المحاور والخطوط الدرامية فتحيرنا كثيرا في تسمية العمل، فمرة فكرنا أن يكون "دهب عيرة" لأن هناك الكثير من الأشخاص الذين نظنهم جيدين وهم في الحقيقة "فالصو" ولا يستحقون، وهذا ما يكشف عنه المسلسل، ثم فكرنا في اسم "قارئة الفنجان" لأن عهد تجيد قراءة الفنجان، وأخيرا اقترح المخرج سامح عبدالعزيز مع المؤلفين أن يتم تسميته "خيانة عهد" وهذا الاسم وجدناه أكثر جاذبية ووافقنا جميعا عليه.

*هناك الكثير من المسلسلات التي تتنافس في رمضان، فما الذي تراهنين عليه في "خيانة عهد" ويضمن النجاح؟

موضوع يهمك استطاع الفنان ياسر جلال تصدر المشهد الدرامي في السنوات الماضية بمسلسلات حققت نجاحا جماهيريا كبيرا جدا مثل مسلسلات "ظل... ياسر جلال للعربية.نت: مسلسل "الفتوة" مفاجأة رمضان وأرفض ربطي بالأكشن ثقافة وفن

**أنا لا أخاف بوجه عام المنافسة، وفي النهاية كل مسلسل يحصل على ما يستحقه. والمنافسة شيء صحي جدا وتدعو للاجتهاد، أما مسلسل "خيانة عهد" فهو يحمل الكثير من الأحداث غير المتوقعة، وبه الكثير من المفاجآت. كما إنه لا يعتمد على الدراما التقليدية بل يقدم شكلا جديدا، والعمل يركز على طبيعة النفس البشرية وما تتعرض له وكيف تتغير وكيف تبدو وقت الخطر، والرهان الحقيقي الذي نراه في الحلقات هو الخلطات البشرية المتناقضة التي تجمع الكثير من الصفات المحيرة في هذا العمل، كما أن هناك نجوما كثيرين جدا في كل دور مهما كان صغيرا.

*يُقال إن شخصية "عهد" الطيبة ستتحول للنقيض في الأحداث فهل هذا صحيح؟

**الشخصية تعرضت لخيانة من الجميع ومن أكثر الناس قربا، كما شاهد الجمهور في الحلقات الأولي لذلك بالتأكيد ستشهد تحولا من نوع ما، ولن أقول التفاصيل حتى لا نحرق الأحداث، ولكن أستطيع أن أقول إن العمل يطرح تساؤلا هاما، وهو هل يمكن أن يتغير الإنسان للنقيض وإلى أي درجة سيستعين بالشر الموجود بداخله كرد فعل على ما يتعرض له، وعموما هناك الكثير من المفاجآت التي تقلب حياتنا رأسا على عقب.

*يُقال إن هناك مشاهد تم حذفها وأجريت بعض التعديلات بالسيناريو تماشيا مع ظروف التصوير في ظل وباء كورونا فماذا حدث؟

**فعلا اضطررنا لإجراء بعض التعديلات بالسيناريو وفي بعض المشاهد كما كثفنا ساعات التصوير، وبالنسبة لإجراءات مواجهة كورونا فللأسف فيروس كورونا تسبب في شلل للعالم كله والجميع وضع نفسه في ظروف طوارئ، وكان لابد أن نعمل تحت أسوأ الظروف لأن المسلسلات مسؤولية كبيرة، ولا يمكن أن نتوقف لأن العمل تم تسويقه وبه عدد كبير من العمال، وبناء على التعليمات الطبية قمنا بتعقيم العمال والممثلين جميعا وقمنا بارتداء القفازات والكمامات واستخدام الكحول وعدم المصافحة بالأيدي، والتحية من بعيد، هذا إلى جانب وجود طبيب دائم معنا لكي يطمئنا على أنفسنا وقياس درجة حرارتنا بصفة دورية، وقللنا فريق التصوير والعمال منعا لوجود عدد كبير في المكان، فلا يجوز قطع أرزاقهم ونحن في شهر رمضان الكريم.

*وماذا عن فيلم "صاحب المقام" الذي تشاركين ببطولته مع آسر ياسين؟

**كان من المقرر عرض الفيلم منذ فترة ثم تقرر تأجيله لأن مخرجه لم ينته من المونتاج بسبب مشاكل كورونا التي لا نعلم متى تنتهي، وهل ستتاح دور العرض قريبا أم في وقت بعيد.