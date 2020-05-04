دينا الشربيني للعربية.نت: أعجبني غموض "لعبة النسيان".. وعمرو دياب غيّرني

ارتبط اسم الفنانة دينا الشربيني بالكثير من النجاح الفني والجدل في آن واحد. ووصلت دينا بخطوات ثابته إلى عرش البطولات المطلقة في خلال فترة وجيزة. واختلفنا أم اتفقنا فهي موهبة أثبتت نفسها منذ بداياتها. وخلال السنوات الثلاث الأخيرة تصدرت دينا مواقع التواصل الاجتماعي وشاشات العرض التليفزيوني.

وفي موسم الدراما الرمضانية لهذا العام، عاد الجدل حول دينا الشربيني بمسلسل "لعبة النسيان" الذي أصبح حديث الجمهور منذ عرض حلقاته الأولى على عدد من الشاشات المصرية والعربية.

الفنانة دينا الشربيني خصت "العربية.نت" بحوار تحدثت خلاله عن مسلسل "لعبة النسيان" وأسباب إصرارها على استخدام "الفورمات" الأجنبي في مسلسلاتها، وسبب اعتذار المخرج وبعض النجوم، كما تحدثت عن علاقتها بالنجم عمرو دياب وكيف يدعمها في مسيرتها الفنية.

*لماذا اخترت فكرة مسلسل "لعبة النسيان" لتقديمها هذا العام؟

**أعجبتني الفكرة جدا لأن بها محاور كثيرة ومشاعر وغموض وإثارة، ولأنها فكرة غير مستهلكة، وكنت أبحث عن عمل قوي أعود به بعد نجاح مسلسل "زي الشمس" الذي عرض العام الماضي بنجاح منقطع النظير.

*لماذا تفضلين "تيمة" التشويق والإثارة في معظم أعمالك؟

**دائما أجواء الغموض التي تستمر على مدار أحداث المسلسل، والتشابك الذي يحدث والتشويق، يجذب المشاهد جدا وأنا شخصيا أحب هذا النوع من الدراما والحكي وأعشق "تيمة" التشويق والإثارة والغموض.

*هل المسلسلات ذات الثلاثين حلقة يناسبها هذا النوع من الدراما التشويقية؟

**بالتأكيد دراما التشويق والغموض من أكثر الموضوعات جذبا في أي وقت، وأعتقد أن هذا النوع من الأعمال مناسب أكثر لفكرة المسلسلات ذات الثلاثين حلقة، لأنها تضمن المتابعة المكثفة والمستمرة من الجمهور لأن المشاهد يحب أن يسير وراء خيوط متشابكة من الأحداث الغامضة، ويبني توقعات مستمرة وخيالات، ويتفاعل مع العمل ويستمر في ذلك حتى يصل للحلقة الأخيرة.

*ما الذي تراهنين عليه بمسلسل "لعبة النسيان" وسط المنافسة الشرسة من المسلسلات الأخرى لكبار النجوم؟

**أنا أراهن أن الجمهور يحب الفكر الجديد والطرح المختلف ويميل إلى الأعمال التي تطرح عدة سيناريوهات وتثير خياله وتجعله مرتبطًا بالعمل، وكان هذا إحساسي عندما قرأت المسلسل، حيث شعرت أنني أمام تساؤلات طوال الوقت، وهذا أثار فضولي كممثلة كي أقدمه، وبالتالي فالجمهور أيضا شعر بنفس الإحساس ولهذا تحمست جدا للمراهنة بهذه الفكرة.

*ألا تجدين أن هناك بعض التشابه من حيث الغموض والإثارة بين "لعبة النسيان" ومسلسلك السابق "زي الشمس"؟

**بالتأكيد لن أقدم عملين متشابهين في أي نقطة، وأنا أحرص على التجديد التام في كل شيء، ولا أجد المسلسلين متشابهين في أي شيء، فمسلسل "لعبة النسيان" مختلف تماما عن "زي الشمس"، من حيث القصة والأحداث والبناء الدرامي. والقاسم المشترك الوحيد هو أن المسلسلين بهما حالة غموض وهناك لغز أساسي تدور حوله الأحدث.

*ما سبب انسحاب المخرج هاني خليفة من المسلسل قبل رمضان بأيام؟

**لا أعرف السبب الحقيقي لانسحاب المخرج هاني خليفة، ولم تتواصل معه أسرة المسلسل بعد اعتذاره، وأيا كان السبب فأنا أقدر ظروفه وأحترمه وأشكره على كل ما قدمه لنا.

*اعتذر أيضا بعض النجوم عن المشاركة بالعمل مثل الفنان أحمد فهمي، فما السبب؟

**أحمد لم يعتذر، ولكنه صور بالفعل بعض المشاهد وسافر إلى لبنان لارتباطه بتصوير عمل آخر وحدثت ظروف كورونا والإجراءات الاحترازية، فاضطرت الدول لإغلاق المطارات، وهذا ما حدث بالضبط حيث لم يتمكن أحمد فهمي من العودة، ولكنه لم يعتذر كما فهم البعض عن الدور، وكان عدم وجوده لأسباب إجبارية كما ذكرت.

*لماذا تم اختيار السيناريست تامر حبيب لكتابة "لعبة النسيان"؟

**تامر حبيب بشهادة الجميع من أهم كتاب الدراما في مصر والوطن العربي، وهو أيضا من أكثر الكتاب تميزا في الدراما الاجتماعية والإنسانية. وتم اختياره لأنه الأكثر قدرة على وضع بصمة خاصة وتغيير مجرى الأحداث وإضافة خطوط درامية مهمة جدا.

*هل سيتشابه المسلسل مع الفورمات الإيطالي المأخوذ عنه؟

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**المسلسل يتشابه في الفكرة مع المسلسل الإيطالي، لكن طبعا كل شيء آخر مختلف، وقد تغير مجرى الأحداث وتحديدا النهاية التي لن يتوقعها أحد على الإطلاق، كما أن المسلسل الإيطالي 6 حلقات فقط، بينما "لعبة النسيان" 30 حلقة، وقد اشترى المنتج محمد مشي منتج المسلسل حقوق الفورمات الإيطالية بشكل قانوني.

والاختلاف الكبير الذي وضعه تامر حبيب في "لعبة النسيان" وجعله يختلف عن العمل الإيطالي أنه كتب شخصيات ومحاور إنسانية تشبه مجتمعاتنا العربية، وأضاف خطوطا درامية مهمة في الأحداث جعلت العمل أكثر ثراء من النسخة الايطالية.

*ما دور عمرو دياب في دعمك الفني؟

**عمرو دياب له أعظم دور في دعمي وتشجيعي، وهو دائما ينصحني وكل نصائحه طبعا في محلها، ودائما يثبت لي الوقت أن ما يقوله لا ينبع من فراغ فهو نجم كبير وصاحب خبرة كبيرة، وعلى المستوى الإنساني أيضا هو إنسان عظيم وأتعلم منه الكثير طوال الوقت.

*ما الذي تغير في شخصيتك بعد معرفتك بعمرو دياب؟

**خبرة عمرو وشخصيته وقوة تأثيره تستطيع تغيير أي شخص، وأعترف أني تغيرت كثيرا بعد أن عرفته، وحياتي تغيرت للأفضل وشخصيتي تطورت كثيرا منذ أن عرفته، ويكفي أن أقول إن لمسات عمرو في أي شيء تضيف له وتزيده بريقاً ونجاحاً.