هند صبري تنضم لـ"نتفليكس".. ممثلة ومنتجة في آن واحد

أعلنت الفنانة هند صبري عن انضمامها للمنصة الإلكترونية العالمية "نتفليكس"، حيث تعاقدت على تقديم مسلسل يعرض في العام المقبل 2021.

ونشرت الفنانة التونسية عبر صفحتها الرسمية على "إنستغرام" صورة لخبر انضمامها لـNetflix، وعلقت عليها قائلة: "أشعر بالحماس والسعادة وأنا أشارككم خبر انضمامي لعائلة نتفليكس في عمل فني جديد، يحمل رؤية مرتكزة حول المرأة العربية.. وخصوصاً أني وللمرة الأولى سأكون منتجاً منفذاً لمسلسل عربي يعرض على نطاق عالمي".

ومسلسل هند صبري تنتجه شركة "Salam Prod" وهي شركة إنتاج سينمائي تمتلكها الفنانة، وكان أول أعمالها الإنتاجية من خلال الفيلم "زهرة حلب" من إخراج رضا الباهي، وحصد الفيلم العديد من الجوائز.

هذا وعرضت الشبكة العالمية عدداً كبيراً من أعمال الفنانة التونسية، آخرها فيلما الكنز والجزيرة.

جدير بالذكر أن "نتفليكس" اختارت صبرى الشهر الماضي ضمن 55 نجمة عالمية بالتعاون مع الأمم المتحدة ضمن مشروع "لأنّها شاهدت"، ويشمل القصص التي ألهمت النساء اللواتي قدمنّ لنا أعمالاً استهوتنا وألهمتنا بنفس الوقت.