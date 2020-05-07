الزميل الكاتب محمد عبداللطيف يفوز بجائزة نجيب محفوظ للرواية العربية

فاز الزميل في "العربية" والكاتب الروائي الموريتاني محمد فاضل إبراهيم، وشهرته "محمد عبد اللطيف" بجائزة المجلس الأعلى للثقافة في مصر وذلك في مسابقة "نجيب محفوظ للرواية في مصر والعالم العربي" لعام 2019/ 2020 لأفضل رواية عربية، عن روايته "كتاب الردَّة".

ومحمد فاضل ولد عبد اللطيف كاتب روائي وشاعر موريتاني من مواليد مكة المكرمة سنة 1976، ولديه ديوانان مطبوعان (أبجديات أخرى) 1995 و(قواف وأصداء). في عام 2013 حصل على جائزة الشارقة للإبداع العربي عن رواية "تيرانجا" التي تعالج قضايا عرقية في موريتانيا. صدرت روايته تيرانجا عن دائرة الثقافة والإعلام بالشارقة إبريل 2013.. ويعمل محررا في قناة العربية بدبي.

وكان المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي أعلن أسماء الفائزين في مسابقة "نجيب محفوظ للرواية في مصر والعالم العربي" لعام 2019 / 2020، والتي تنظمها إدارة المسابقات برئاسة ماجدة رفاعي، والتابعة للإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية برئاسة الدكتور شريف عوض، وتبلغ قيمة جوائزها 75 ألف جنيه لأفضل رواية مصرية، و75 ألف جنيه لأفضل رواية عربية.

وفازت الكاتبة المصرية ريم أحمد رفعت أحمد بسيوني بجائزة المسابقة لأفضل رواية مصرية عن روايتها "أولاد الناس.. ثلاثية المماليك"، كما إلى جانب الزميل الكاتب الروائي الموريتاني محمد فاضل إبراهيم، الذي فاز بجائزة المسابقة لأفضل رواية عربية، عن روايته "كتاب الردَّة".

جدير بالذكر أن الترشح للمسابقة قد استمر حتى آخر أكتوبر 2019، وشملت شروط المسابقة أن تمنح الجائزة لأفضل الروايات المنشورة التي صدرت خلال عامي 2017 / 2018 للمصريين والعرب المقيمين بالخارج، وألا يتقدم المتسابق بالرواية نفسها لمسابقة أخرى حتى يتم الإعلان عن نتيجة المسابقة يرفق إقرار منه بذلك، وأن يقدم المتسابق إقرارًا بأنه لم يحصل على أي جائزة في مسابقات أخرى عن الرواية المقدمة، ولا يتم استرداد الأعمال المشاركة بعد ظهور النتيجة سواء فازت أم لم تفُز.