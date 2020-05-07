مادونا: أُصبت بكورونا أثناء جولتي في فرنسا وظننتها أنفلونزا

أكدت المغنية العالمية مادونا أن إصابتها بفيروس كورونا (كوفيد-19) أُثبتت بعد مرضها "قبل 7 أسابيع" خلال جولتها في فرنسا، مثل بعض أعضاء فرقتها، إلا أن كل هذا بات الآن مجرد ذكرى سيئة.

وكتبت مغنية "لا إيسلا بونيتا"، ليل الأربعاء، على مواقع التواصل الاجتماعي "عندما يكون الاختبار إيجابيا للأجسام المضادة، فهذا يعني أنك مصاب بالفيروس، وهذه كانت حالتي، إذ كنت مريضة في نهاية جولتي في باريس قبل 7 أسابيع، مثل العديد من الفنانين الآخرين المشاركين في العرض".

وأضافت مادونا، البالغة من العمر 61 عاما: "لكن في ذلك الوقت، ظننا جميعنا أننا نعاني من إنفلونزا شديدة. الحمد لله أننا بصحة جيدة الآن".

ولم يتم الكشف عن كل هذه التفاصيل عندما انتهت جولة مادونا العالمية في التاسع من مارس قبل آخر عرضين كانا مقررين في العاصمة الفرنسية.

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وبدأت مادونا جولتها "مدام إكس" في سبتمبر من نيويورك، ومرت عبر شيكاغو وسان فرانسيسكو ولاس فيغاس ولوس أنجلوس وبوسطن وفيلادلفيا وميامي ولشبونة ولندن.

وشهدت محطتها الباريسية عدة حوادث إذ تأخر عرض الليلة الأولى من الجولة في العاصمة الفرنسية 3 ساعات وبدأ عند منتصف الليل في 22-23 فبراير ثم أُلغي العرض الذي كان مقررا في الأول من مارس بسبب تعرض الفنانة "لإصابات"، وفقا لصالة "غران ريكس" للحفلات.