أزمة بين غادة عبد الرازق وناقد فني.. النقابة تتدخل

أصدرت نقابة المهن التمثيلية بقيادة الدكتور أشرف زكي بيانا للرد على الأزمة الخاصة بالفنانة غادة عبد الرازق والناقد الفني طارق الشناوي.

الحكاية بدأت بعد تقديم نقابة الصحافيين التي تمثل الشناوي، شكوى إلى نقابة المهن التمثيلية بسبب اتهامات وجهتها الفنانة غادة عبد الرازق عن الشناوي حول تقاضيه أموالا مقابل الانتقاد بالسلب أو الإيجاب.

ووجهت نقابة الممثلين خطابها إلى نقيب الصحفيين، أكدت فيه أن أعضاء النقابة يكنون للناقد الكبير كل الاحترام والتقدير وعلى رأسهم الفنانة غادة عبد الرازق.

"حكاية حياة"

كما أوضح الخطاب أن الفنانة المصرية لم تصرح أبدا بمثل هذا التصريح الذي ورد في الشكوى، ولا يمكن أن يصدر عنها مثل هذه الاتهامات في حق أي زميل أو ناقد عامة، مشيرا إلى أن مسلسل "حكاية حياة" لغادة عبد الرازق شهد نجاحا كبيرا كأحد أهم المسلسلات التي قدمتها غادة عبد الرازق، وهو العمل الذي كان طرفا في الأزمة المثارة.

إلى ذلك أكد البيان على احترام نقابة الممثلين للنقاد خاصة وأن لهم شعبة هامة من شعب نقابة المهن التمثيلية، ولا يغيب عن النقابة دورهم الرئيسي في تقييم العملية الفنية.