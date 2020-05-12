إبراهيم نصر توفي بدون أزمات صحية.. ولا عزاء بسبب كورونا

غيب الموت الفنان المصري إبراهيم نصر عن عمر يناهز 70 عاما، بشكل مفاجئ حيث لم يكن الفنان يعاني من أية أمراض أو أزمات صحية.

وفي تصريحات خاصة لـ"العربية.نت"، أكدت إحدى أقارب الراحل أنه توفي، اليوم الثلاثاء، بشكل مفاجئ، دون أن يمر بأزمات صحية، حيث كان في منزله.

وأشارت إلى أنه جرى دفنه بمقابر الأسرة بمنطقة العباسية بالقاهرة، ولن يتم إجراء أية مراسم خاصة بالعزاء بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، وستكتفي العائلة بتلقي العزاء على المقابر وقت الدفن فقط.

إبراهيم نصر قدم العديد من الأدوار الفنية، واشتهر من خلال برنامج "الكاميرا الخفية" الذي قدمه لسنوات طويلة، وظهر من خلاله بشخصية "زكية زكريا".

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غاب لفترة طويلة عن الأعمال السينمائية قبل أن يعيده مرة أخرى أحمد حلمي في فيلم "إكس لارج"، واستطاع بالفعل أن يلقى نجاحا كبيرا بدوره، وكان فيلم "الكهف" هو آخر أعماله السينمائية قبل عامين.

وكان يخطط نصر للعودة مرة أخرى من خلال برامج المقالب، إلا أن القدر لم يمهله للعودة، بعد أن توفي بشكل مفاجئ.