عمرو سعد للعربية.نت: مشاركتي بمسلسل "الاختيار" واجب وطني

ظهور لم يستمر سوى لدقائق معدودة، كان كفيلا بتصدر الفنان المصري عمرو سعد للمشهد، حينما أطل في مسلسل "الاختيار" الذي يعرض في شهر رمضان الجاري.

عمرو سعد الذي قدم شخصية "رضا"، الذي عاون أمير كرارة في القبض على أخطر قناص تابع للجماعات التكفيرية، استطاع أن يتصدر الواجهة رغم غيابه عن الدراما هذا العام.

وفي تصريحات خاصة لـ "العربية.نت" أكد عمرو سعد أن المشاركة في العمل نوع من أنواع الواجب الوطني، خاصة وأن الفن مدين للمجتمع بتقديم الأعمال التي تدافع عنه، وتعطي المواطن الوعي الكافي حول ما يدور.

وأكد سعد أن الجيش المصري لديه تاريخ ولكن الدراما لم تقدم ما يكفي بعد، خاصة وأن أفراد القوات المسلحة يعملون بعيدا عن الضجيج الإعلامي.

وكشف بطل "دكان شحاته" عن كونه لم يتردد للحظة في المشاركة بعمل مثل "الاختيار"، لأنه كشخص مصري مسلم معني بقضية الإرهاب، معتبرا أن هذه القضية أكبر بكثير من معارك أخرى، كما أنه اعتبرها أكبر من معركة تحرير سيناء.

واعتبر أن حرب مثل تحرير سيناء كانت حربا مؤقتة، وكان من الممكن أن يتم حلها عبر المفاوضات أيضا، لكن العدو في قضية الإرهاب يشبه السرطان.

وحول تصدره للتريند بعد ظهوره في العمل، أكد سعد أنه لم يكن يتوقع مثل هذا الأمر، خاصة وأنه منذ بدايته الفنية لم يكن ينشغل بالإعلام الذي باتت السوشيال ميديا تنافسه في الوقت الحالي.

ولكنه لم ينكر أن ردة الفعل هذه منحته إشارة مهمة جعلته سعيدا، حينما رأى أن الجمهور اهتم بغيابه عن الدراما هذا العام وشاهده في مسلسل "الاختيار".

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وشبه سعد ذلك الأمر بتواجد الأب المعتاد في الأسرة، ولكنه حينما يغيب يشعر الجميع بهذا الغياب وتلك القيمة، مؤكدا على الفارق في التشبيه.

ما حدث جعل سعد يتعهد لجمهوره بأن يكون متأنيا في العام المقبل، وأن يقدم عملا كبيرا وضخما، وليس لمجرد التواجد فقط في الموسم الدرامي.

وفيما يخص طريقة ظهوره ورؤيته للشخصية التي لعبها سعد، أكد الفنان المصري أن أي ممثل تكون له روحه، وهو لم يتدخل لدى المخرج، ولكنه اقترح أن تكون الشخصية خفيفة الظل، وقدم بعض الاقتراحات التي لاقت إعجاب الجميع.

والأمر لم يخرج عن سياق المشهد، لأنه يؤمن أن الفنان لابد أن يتفاعل مع من يمثل أمامه وهو ما يخلق حالة خاصة، مشيدا ببطل العمل أمير كرارة.