بيومي فؤاد للعربية.نت: آسف على مستوى مسلسل "رجالة البيت"

بعيدا عن الكوميديا، استطاع الفنان المصري بيومي فؤاد أن يجذب انتباه الجميع إليه، بمشاركته في بطولة مسلسل "خيانة عهد" مع الفنانة المصرية يسرا، حينما قدم أداء تسبب في بكاء الجمهور ببعض المشاهد.

تلك الإطلالة التي يقدمها فؤاد إلى جوار ظهوره في بطولة مسلسل "رجالة البيت" مع أحمد فهمي وأكرم حسني، كما يعرض له مسلسل "اتنين في الصندوق".

وفي مقابلة مع "العربية.نت" تحدث بيومي فؤاد عن مشاركته في مسلسل "خيانة عهد"، مؤكدا أن هذه ليست المرة الأولى التي يقدم فيها أدوارا جادة بعيدة عن الكوميديا، خاصة وأنه يحرص على أن يكون هناك تنوع حتى لا يتم تصنيفه على كونه ممثل كوميدي، إلا أن المصريين يشتهرون بخفة الظل لذلك يتحدثون عنه دائما باعتباره فنانا كوميديا.

وأوضح فؤاد أن هذا الأمر لا يغضبه، هو فقط أحب في البداية ألا يتم تصنيفه، إلا أن تقديمه عددا كبيرا من الأعمال الكوميدية جعل من الكوميديا ملعبه، لذلك كان دائما ما يريد المراهنة على إجادته لتقديم التراجيديا وغيرها من الألوان الدرامية، ويرى أنه نجح في الرهان، رغم أن هناك كوميديانات كبار حاولوا تقديم ألوان مختلفة ولم يجيدوا للأسف.

كواليس العمل مع يسرا

وتحدث بيومي فؤاد عن إطلالاته الدرامية هذا العام، مؤكدا أن مسلسل "اتنين في الصندوق" قام بتصويره منذ فترة طويلة، فيما جاء ظهوره بمسلسل "رجالة البيت" كأمر بديهي، لأن هناك مجموعة حينما تشارك في أي عمل يكون ظهور بيومي فؤاد فيه أمر مفروغ منه.

حيث أكد فؤاد أنه حينما يكون هناك عمل لأحمد فهمي وأكرم حسني والمخرج أحمد الجندي لابد أن يشارك هو فيه، بسبب حالة التفاهم الكبيرة بينهم، حتى وإن كان ظهوره صغير.

فيما يأتي تعاونه مع يسرا بعد أن تأخر الأمر منذ 2015، حينما عرض عليه ذلك، لكن لظروف التزامه بتصوير أعمال أخرى اضطر للاعتذار.

غير أنه شارك معها في فيلم سينمائي لم يعرض بعد، وتحدثت عنه بشكل جيد للغاية، مؤكدة أنها تحب أن يعملا معا في الدراما، وهو ما تحقق في مسلسل "خيانة عهد".

وأشار إلى أن الدور كان تحديا بالنسبة له من أجل تقديمه بجودة خاصة، لذلك جلس مع المخرج سامح عبد العزيز والمؤلف لعمل صياغة خاصة بالدور.

واعتبر أنه لم يكن يتوقع أن يحقق الدور كل هذا النجاح، لكن المفاجئ بالنسبة له في ردة فعل الجمهور، هي تعاملهم معه وكأنه يقدم دورا جادا للمرة الأولى.

لكل جواد كبوة

لماذا لم يحصل مسلسل "رجالة البيت" على إشادة الجمهور؟ كان على بيومي فؤاد أن يجيب عن هذا التساؤل باعتباره واحدا من أبطال المسلسل، ليعترف بالفعل أن المسلسل لم يكن على قدر توقعات الجمهور، معتبرا أن أزمة فيروس كورونا تسببت في تغيير المسلسل بشكل كامل.

خاصة وأنه كان هناك مشاهد خارجية لم تتم، ما تسبب في تحويل المسلسل إلى ما يشبه السيت كوم، وكان دائما التساؤل لديهم هو "هنصور فين؟"، وأمام ذلك كان عليهم الاختيار بين الاستمرار أو إيقاف التصوير، وكان لديهم اقتراح بأن يكون المسلسل 15 حلقة فقط، ولكن في النهاية لأسباب إنتاجية كان عليهم الاستمرار، خاصة وأن العمل كان قد تم تسويقه وبيعه.

وكشف فؤاد أن المسلسل تحول لاسكتشات ولا يوجد خط درامي تسير الأحداث وفقا له، وأصبحت كل المشاهد في المنزل، كما أنه كانت هناك مشكلة في السيناريو يحاولون حلها، والممثلون كانوا متخوفين من مرض كورونا.

نفس الأمر تعرض له مسلسل "خيانة عهد" حيث أثرت أزمة كورونا عليه، وتم استبدال السفر فيه، لكن المسلسل كان يحتوي على خط درامي يسيرون من خلاله.

وبشجاعة أقر بيومي فؤاد قائلا "المسلسل غير مرضي أنا بعذر الناس.. لكل جواد كبوة.. احنا آسفين مش هنلف وندور.. كنا سخفا ودمنا تقيل.. بس والله العظيم كل حاجة اتغيرت وكان في مشاكل ورعب كتير".

أزمة نجله مع حظر التجوال

قبل يومين فوجئ الجميع بنجل الفنان بيومي فؤاد يؤكد أن والده تورط في احتجازه بأحد الأكمنة الأمنية بسبب خرق حظر التجول، وهو ما علق عليه بيومي فؤاد بكون نجله يشارك تحت التمرين في مسلسل "رجالة البيت".

موضوع يهمك ظهور لم يستمر سوى لدقائق معدودة، كان كفيلا بتصدر الفنان المصري عمرو سعد للمشهد، حينما أطل في مسلسل "الاختيار" الذي يعرض... عمرو سعد للعربية.نت: مشاركتي بمسلسل "الاختيار" واجب وطني ثقافة وفن

وهما مازالا يصوران العمل في الوقت الحالي، لذلك اشترط بيومي فؤاد أن يحصل على تصريح من أجل التعامل مع الأكمنة الأمنية أثناء فترة حظر التجول، خاصة وأنه يرى أن أي فرد أمن من حقه مساءلته عن خرق حظر التجول.

ولذلك حصل على تصريح له ولنجله محمد، لكن ما حدث في هذا اليوم هو تكاسل محمد في الذهاب إلى البيت، وهو ما دفع بيومي فؤاد إلى إبلاغ الكمين أن الشاب الذي يستقل السيارة خلفه سيدعي أنه ابنه، وعليهم ألا يصدقوه.

وبالفعل تم احتجاز نجله في الكمين وكاد أن يدفع غرامة خرق الحظر، قبل أن يقوم هو بعدها بإرسال التصريح الخاص به، حتى يتعلم من ذلك الأمر.