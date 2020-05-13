نجلاء بدر للعربية.نت: سعيدة بمشاركتي بمسلسلي "البرنس" و"الفتوة"

تتألق نجلاء بدر في رمضان بمسلسلين هما "الفتوة" مع ياسر جلال و"البرنس" مع محمد رمضان، ورغم صعوبة الدورين وضخامة المسلسلين إلا أنها قبلت التحدي ونجحت في اختبار تقديم شخصيتين في آن واحد.

وفي حوارها مع "العربية.نت"، تحدثت نجلاء عن تحدي رمضان وسبب اعتذارها عن دورها في "البرنس" في البداية وكواليس تصوير المسلسلات في زمن كورونا.

*في البداية حدثينا عن مشاركتك في مسلسل "الفتوة" وهل صحيح أن ياسر جلال سبب ترشيحك؟

**لم يكن في حسباني أن أشارك في مسلسل "الفتوة" وفجأة وجدت مكالمة من رقم أظهره "الترو كولر" باسم ياسر جلال، وعندما تواصلت مع الرقم اكتشفت فعلا أنه الفنان الجميل ياسر جلال، وقال لي إنه يرشحني لدور "جميلة" في مسلسل "الفتوة"، ومن هنا بدأت علاقتي بالمسلسل ثم التقيت بمخرج العمل الأستاذ حسين المنباوي، وبدأت الاستعداد للدور، بعد أن سألت عن تاريخ الشخصية، لأني رأيت أن المسلسل جيد ومناسب لشهر رمضان.

*ما الذي جذبك وحمسك لأداء شخصية "جميلة" ومسلسل "الفتوة"؟

**"جميلة" هي فتاة فقيرة تنتمي للحارة الشعبية في عام 1900، ولم أجسد دورا مثل هذا في حياتي من حيث الحقبة الزمنية أو الفكرة أو التفاصيل، ووجدت المسلسل أعمق من فكرة الصراع عنمن هو "الفتوة"، وهو ليس تاريخيا، ورغم إعجابي بالدور والمسلسل كنت خائفة جدا لأنه عمل غير معتاد ولم يكن لدي فكرة عن هذا الزمن.

*كيف تم الاستعداد للدور والمسلسل؟

**كان لابد أن أقرأ إلى جانب السيناريو الكثير من الكتب والمراجع، وأرى الصور وأسمع الأغاني التي طرحت في هذا الوقت، وكان يمكن أن أشاهد أفلاما وأعمالا تناولت هذا الوقت، لكني بالعكس حاولت الابتعاد عن تقليد الفنانات اللواتي قدمن الدور من قبل، مثل الفنانة تحية كاريوكا، وغيرها.

*وما أهم الصعوبات التي قابلتك أثناء تصوير الفتوة؟

**طبعا دخولي للمنطقة التاريخية القديمة كان يحتاج تركيزا خاصا جدا وتدريبا كبيرا، وهذا ساعدني فيه المؤلف والمخرج والكتب والمراجع التي قرأتها. وكانت الصعوبة الغريبة التي واجهتها هي ارتداء الملاية اللف التي تصاحبني في معظم المشاهد وكذلك التقيد بارتداء البرقع.

*وما ردود الفعل التي لمستيها على دورك ومسلسل "الفتوة"؟

**تعلق الناس بالمسلسل جدا وحقق نسبة مشاهدة عالية جدا، ورغم سعادتي بالمسلسل إلا أن الحقبة التاريخية القديمة هذه كانت ظالمة للمرأة جدا، كما ظهر بالمسلسل وكان عهدا غير عادل، ولم يعط المرأة أي حقوق، بالطبع لا أتمنى العيش في هذا العصر، وذلك لأنه أهدر حقوق المرأة بشكل كبير.

*تشاركين أيضا في مسلسل "البرنس" مع محمد رمضان فهل صحيح أنك اعتذرت عن العمل ثم قبلت به؟

**فعلا هذا حقيقي، فقد عرض عليّ المخرج محمد سامي مسلسل "البرنس"، وبعد قراءة الحلقتين اللتين أرسلهما سامي، اعتذرت له حيث لم أجد أن الشخصية واضحة ملامحها ولم تكن مكتملة، ورغم اعتذاري لم يقبل محمد رمضان ومحمد سامي واتصلا بي مرة أخرى، وقال لي سامي إن الشخصية قوية جدا وسيقوم بالتعديلات وستظهر الشخصية بشكل أوضح في الحلقات التالية.

*وكيف تقيمين رد الفعل على شخصية "لبنى" رغم أنها تظهر في حوالي 8 حلقات فقط؟

**المسلسل كله حقق نجاحا كبيرا، ودور "لبنى" أثر بشكل كبير منذ الحلقة الأولى، فهي زوجة "البرنس" الطيبة الوفية التي تشعر بأنه لا يحبها ولازال على حبه مع جارته القديمة، وهذا يعذبها حتى تموت في حادث وتكون ضحية لأشقاء "البرنس" الذين ينتقمون منه بسبب الميراث، والدور محوري جدا وهو الذي سيقلب الأحداث، ولا يهمني المساحة الكبيرة بدون تأثير، بالعكس الناس تحكي عن شخصية "لبنى" طوال الوقت وهي من المحاور الأساسية رغم أن الدور ليس كبيرا في المساحة.

*يُقال إنك اعتذرت لمحمد سامي المخرج عن "البرنس" بسبب تصريحاته المسيئة ضد بعض الفنانات مثل نسرين أمين وياسمين صبري؟

**لا طبعا السبب الأساسي كان الدور، ثم تراجعت بعد التعديلات، وبخصوص أزمة تصريحات سامي فقد تحدثت معه في الأزمة، خاصة بشأن نسرين لأنها صديقتي، ولم ينكر مهاجمته لها وبرر لي موقفه.

*ما الذي استفدتيه من محمد سامي كمخرج؟

**محمد سامي مخرج قوي جدا، ومتمكن من أدواته ومجتهد وقادر على استفزاز قدرات أي ممثل، وكل شخص يمر أمام كاميراته حتى لو في مشهد واحد، وبالفعل أخرج مني طاقات كثيرة ومن كل المشاركين معه بالعمل.

*ألم يكن تحديا أن تقدمي مسلسلين في رمضان وفي آن واحد؟

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أكيد هو تحدٍّ صعب جدا لأن الشخصيتين مختلفتان وكل منهما له مود ومزاج وطبع وملابس، وكان مرهقا جدا أن أقوم بهما في نفس الوقت، لكن هي مغامرة رائعة والدوران لم يكن من الممكن أن أرفض أيا منهما، والجميل أن كل واحد منهما حقق نجاحا كبيرا.

*حدثينا عن مصاعب التصوير في ظل الاحترازات التي حتمها فيروس كورونا؟

**صورنا في ظروف صعبة جدا وكنا في حالة رعب دائمة حيث يتم تعقيم الاستوديو كل يوم ونتعامل بالكحول والقفازات، وطبعا كنا نتبع الاحتياطات الطبية، وكادت الأعمال أن تتوقف بسبب المخاوف، ولكن الحمد لله أننا استطعنا التصوير لأن هناك التزاما مع قنوات وتسويق الأعمال، والحمد لله ربنا ستر وتم الموضوع بسلام.