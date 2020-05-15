الفيروس يوقفها تماماً.. مسرحية "فروزن" الغنائية لن تعود

لن تعود "فروزن" المستندة إلى فيلم ديزني الشهير إلى برودواي، وهي أول مسرحية غنائية تعلن عن إلغاء عروضها بشكل دائم بسبب جائحة كورونا، وفق ما قال فريق الإنتاج، الخميس.

وقد عرضت المسرحية الغنائية هذه 851 مرة منذ إطلاقها في أيار/مايو 2018 على مسرح سانت جيمس في نيويورك.

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وكتب منتجو "فروزن" على "تويتر" أن طاقم العمل "حزين" بسبب الإغلاق وقرار التوقف عن عرضها.

ووفقا لموقع "برودواي وورلد" المتخصص، حققت "فروزن" حوالي 155 مليون دولار في شباك التذاكر وشاهدها أكثر من 1,35 مليون شخص.

وفي وقت سابق، أعلن منتجو "بيتليجوس" وهو عمل ضخم آخر، أنه لن تعود إلى المسرح، رغم أن عرضه كان من المقرر أن ينتهي في حزيران/يونيو، حتى قبل تفشي كوفيد 19.

كما أعلنت مسرحيتا "هانغ مان" التي لم تكن قد أطلقت بعد و"هوز افريد أوف فرجينيا وولف؟" تعليقها العروض.

وأوضح منتجو "فروزن" أنه لا يزال ممكنا القيام بجولة في أميركا الشمالية أو الحفاظ على العروض في لندن وسيدني وهامبورغ وطوكيو.

ومن المقرر إطلاق العروض الأولى في نهاية تشرين الأول/أكتوبر في لندن وأوائل كانون الأول/ديسمبر في سيدني، ومن المفترض أن تبدأ جولة أميركا الشمالية في بوسطن في التاسع من أيلول/سبتمبر.