أحباء "الزعيم" أهدوه هذه الأغنية بعيد ميلاده الثمانين

تلقى الفنان المصري عادل إمام، المعروف بلقب "الزعيم" هدايا بالعشرات لمناسبة عيد ميلاده الثمانين اليوم الأحد، فقد ولد في 17 مايو 1940 بقرية "شها" في محافظة الدقهلية، ونشأ وترعرع في أسرة بسيطة الحال، ثم سار في طريق صعب، تدرج فيه حتى أصبح نجما معروفا على مستوى دولي.

بين الهدايا التي تلقاها، أغنية بعنوان "الأول" وهي جديدة أنتجتها "الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية" وفيها لقطات من أعماله المتنوعة، مرفقة بصوت غنائي، ونشر الشاعر والمؤلف أيمن بهجت قمر، كلماتها في حسابه "الفيسبوكي" اليوم، وهي فكرة الكاتب يسري الفخراني وألحان محمود العسيلي، وتوزيع هاني ربيع، وغناء محمد كيلاني.