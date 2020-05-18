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"مجموعة MBC" تستنكر الاعتداء على استوديوهات العراق

المصدر: بغداد، دبي - العربية.نت
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استنكرت "مجموعة MBC" الاعتداء الذي تعرّضت له اليوم استوديوهات قناة "MBC العراق" في العاصمة بغداد، والذي نجمت عنه أضرار مادية جسيمة في الممتلكات.

إن "مجموعة MBC" إذ تستنكر بأشد العبارات الاعتداء السافر الذي تعرّضت له استوديوهاتها في بغداد، فهي تضع الأمر في عهدة السلطات العراقية، وتُجدِّد ثقتها في الأجهزة الأمنية والقضائية، وذلك حماية للمؤسسة التي تعمل في العراق وفق الأنظمة والقوانين، وكذلك العاملين فيها. عسى أن تكشف التحقيقات ملابسات الاعتداء وتفاصيله، وتُتخذ سريعاً الإجراءات الكفيلة بمحاسبة الفاعلين والحؤول دون تكرار أي اعتداء مشابه مستقبلاً، لا قدّر الله.

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